El artista Carles Congost expone 'Wonders' en el Casal Solleric hasta el 20 de agosto

El artista Carles Congost estrena este jueves en el Casal Solleric la exposición 'Wonders', con la que reflexiona sobre el concepto de éxito, disponible hasta el 20 de agosto.

La exposición ha sido presentada este miércoles por el artista y por el regidor de Cultura, Patrimonio, Memoria Histórica y Política Lingüística de Palma, Llorenç Carrió.

Carrió ha dicho que Congost "es uno de los artistas más reconocidos del panorama artístico actual, centrado en el videoarte y en el cine".

El regidor también ha explicado que Congost ganí el premio de la Convocatoria del Premio Ciutat de Palma 2016 con el trabajo 'The Artist behind the hour' y el premio de video-creación del Festival Loop de Barcelona, entre otros reconocimientos.

Por su parte, Congost ha explicado que la instalación "es una video-creación que juega con el concepto del biopic musical sin querer hacer un documental ortodoxo".

"Habla sobre el fenómeno del 'one-hit wonder', aquellos artistas que han tenido éxito por un solo hit o un solo álbum y que, a veces, de forma voluntaria o no, pasan al olvido", ha señalado.

Como ejemplos, Congost ha citado a Dennis Seaton y Michael Grant, dos miembros de la extinta formación musical de los años 80 Musical Youth. La protagonista del vídeo es la canción 'Pass the dutchie' y los llevó a ser nominados para el Grammy.

A partir de aquí, la instalación pretende "reflexionar sobre las repercusiones personales y emocionales y, especialmente, sobre que hay detrás el éxito, qué es el éxito y sobre todo que estas reflexiones se puedan extender a otros aspectos de la vida".

"Vivimos una cultura del éxito donde el fracaso no tiene lugar; donde detrás esta historia hay un capitalismo voraz que coincide con las implantaciones de las teorías neo-liberales de Margaret Tatcher", ha concluido el artista.