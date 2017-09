El Centre del Carme se convierte en un "museo apocalíptico" con una instalación de Ángel Masip

Etiquetas

El artista alicantino de Ángel Masip convierte el Centre del Carme de València en un museo apocalíptico, construido a partir de lo que se encontraría de nuestra civilización, con la exposición 'Two and a half minutes to midnight'. Se trata de una instalación que analiza cómo se construye la historia, no de forma ortodoxa, pero sí poniendo en tela de juicio los criterios políticos o económicos sobre los que se ha erigido.