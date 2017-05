El Centre del Carme acoge este sábado 'Under the subway video art night' con proyecciones en las calles

Etiquetas

El Centre del Carme acogerá este sábado la séptima edición del festival de videoarte 'Under the Subway Video Art Night', el único certamen a nivel internacional enfocado únicamente al videoarte. Dirigido por el artista valenciano Antonio Ortuño, estará en conexión con otras seis ciudades de diferentes partes del mundo, y con proyecciones en las paredes de las calles, espacios de arte, galerías y centros culturales.

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, ha señalado que con este festival "estamos abriendo el Centre del Carme a todo tipo de manifestaciones artísticas vinculadas con la cultura contemporánea dándoles el valor y el espacio que se merecen en el marco de arte actual", ha informado la Generalitat en un comunicado.

'Under the Subway Video Art Night' surge como "un festival genuino que busca acercar el videoarte a todos los públicos", ha explicado Pérez Pont. El pasado mes de abril se abrió el plazo para presentar libremente videocreaciones que no sobrepasaran los cinco minutos, y a la convocatoria han concurrido más de 200 propuestas de las que se han seleccionado 30.

Estas 30 propuestas formarán parte de "una gran obra visual a modo de cadáver exquisito, medio de creación usado por los surrealistas basado en la aportación libre", han indicado. En total, artistas de diez nacionalidades distintas, entre los que se encuentran once españoles, han participado en este evento que se desarrolla a través de la red.

Los artistas y las obras seleccionadas que participan en el evento son de Reino Unido, Francia, Brasil, Italia, Estados Unidos, México, Alemania, Taiwan, Holanda y España.

Además del Centre del Carme, las proyecciones se realizarán de forma simultánea en la Accademia di Belle Arti di Brera en Milán; The Local en New York; Centre Cultural i de Creació Casa Plana en Palma de Mallorca; La Casa Amarilla de Málaga; el Centro Cultural Plana en São Paulo, la Feria de Arte en Casa y el Paracaidista, Movie Bar, ambos en Madrid, haciendo este evento artístico "cada vez más global en cada una de sus nuevas ediciones", han concluido.