El Centro Botí alberga la presentación del catálogo de la exposición 'Across the Universe', de Miki Leal

Etiquetas

El Centro de Arte Rafael Botí, dependiente de la Diputación de Córdoba, acoge este miércoles la presentación del catálogo 'Across the Universe', de Miki Leal, en el que se muestra la obra completa del artista recogida en la exposición, del mismo nombre, y expuesta en la calle Manríquez hasta el 28 de mayo.

Según ha indicado la institución provincial, se trata de una muestra que hace un recorrido antológico por la obra del artista y que refleja temáticas basadas en los recuerdos de su niñez y adolescencia. en concreto, el catálogo, con el que serán obsequiados los asistentes, nace como reflejo de la exposición 'Across the Universe', que toma su título de la célebre canción de 'The Beatles', y que está planteada como un original diálogo entre artista y galerista.

Además de las propias obras de Miki Leal incorpora una serie de objetos de coleccionismo seleccionados por el comisario de la muestra Rafael Ortíz, algunos de ellos de su propiedad. Este catálogo se presenta como un objeto artístico en sí mismo, además de construir un testimonio que documenta los aspectos propios del montaje de la muestra.

En la presentación está prevista la intervención de la delegada de Cultura de la Diputación de Córdoba y presidenta del Centro de Arte Rafael Botí, Marisa Ruz; el artista Miki Leal; el comisario de la exposición, Rafael Ortíz; y el crítico de arte y profesor de la Universidad de Córdoba, José Álvarez.

Miki Leal (Sevilla, 1974) es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de su ciudad natal y ha sido galardonado recientemente (2016) con el prestigioso Premio BMW de pintura, mientras que en 2013 mereció el primer Premio de la Bienal de Artes Plásticas Rafael Botí. En la actualidad, disfruta de la Beca de la Academia de España en Roma (Italia), donde reside.