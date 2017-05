Un Chicago oculto, íntimo, de pequeñas historias, se muestra hasta el 2 de julio en la sala 'Amós Salvador'

Etiquetas

Un Chicago oculto, íntimo, de pequeñas historias, de barrios marginales, y de construcciones con mucho hormigón y acero, es lo que ofrece la exposición fotográfica de Raúl Urbina, en la sala 'Amós Salvador' de Logroño, hasta el próximo 2 de julio.

Una colección, compuesta por 60 instantáneas, realizada en blanco y negro que, según ha desvelado el autor en su recorrido por la muestra "me resulta más fácil para trabajar que el color", se agrupan bajo el título 'Chicago, impediré que el viento salga'.

El fotógrafo ha explicado que "por casualidad realizo un viaje personal a Chicago, y una vez allí, la ciudad me acoge, me ayuda y me incita a hacer fotografías". A partir de ahí, la metrópoli americana "supone un punto de inflexión en mi carrera, buscando plasmar lo que siento, para que aquel que se ponga delante de mi obra sienta algo que le haga reflexionar".

Ha indicado que esta ciudad, a la que ha vuelto en varias ocasiones, entre 2008 y 2012, "tiene algo diferente a otras americanas, ya que entre el 80 y el 90 por ciento del turismo es nacional, frente a otras como Nueva York que es un espectáculo en si misma, porque vas paseando y parece que estas en una película".

La colección se completa con una muestra audiovisual, un documental sobre el artista y un espacio de mediación con información sobre el autor, la ciudad de Chicago y su relación con la música Jazz.

Junto a Urbina, la inauguración de la exposición ha corrido a cargo de la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, de la concejal de Cultura, Pilar Montes, de la comisaría de la misma, Susana Baldor, y del jefe de Servicio de Promoción Cultural y Fomento de las Artes audiovisuales del Gobierno, Gabriel Santos.

CIUDAD "ASOMBROSA"

Gamarra ha destacado la "calidad" de la muestra que permite "dar a conocer una ciudad, y también mucha cultura y en ámbitos muy diferentes", de ahí que haya invitado a los riojanos y a quienes nos visiten a acercarse a la 'Amós Salvador'.

Una sala, que ha avanzado, contará a partir de este sábado, con la actividad 'Los sábados son de Amós', en la que habrá visitas guiadas y didácticas, que "permitirá conocer las exposiciones que aquí se muestren con una experiencia diferente".

En este caso, el propio Urbina, a las 12,30 horas, hará un recorrido por la misma, y el 17 de junio, a las 12,00 horas, el programador del Festival de Jazz, Jesús Pérez Caballero, dará a conocer los secretos de este estilo musical. Son plazas limitadas, para lo que hará falta inscribirse en el 941 25 92 02 o en el correo electrónico salaamossalvador@logro-o.org. Además, el resto de sábados habrá visitas didácticas, y por la tarde música de jazz.

Santos, en relación a la exposición, la ha calificado de "especialmente interesante" la exposición, ya que "nos permite descubrir una ciudad cosmopolita con una vida cultural realmente asombrosa", siendo la cuna de diferentes estilos de música como el jazz, blues o hip hop. Además, nos permite conocer la "intrahistoria de gentes comunes, que tienen mucho que aportar".

Baldor, por su parte, ha destacado el "alto nivel expositivo" de la sala 'Amós Salvador', así como que la exposición de Urbina está producida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría General de las Bellas Artes. También, ha indicado que el autor "comienza de forma casual con la fotografía, al llevarle en el instituto a una exposición de Richard Avedon, y se enamora del medio, de la luz, y de esa forma de expresar".

A partir de este momento, el madrileño entra a formar parte, a finales de los noventa, de la Agencia COVER, donde publica en diversos medios nacionales e internacionales. Hasta el 2011 forma parte de la plantilla de colaboradores del diario EL PAÍS.

Ha participado en múltiples exposiciones individuales y colectivas, como las realizadas recientemente en el Instituto Cervantes de New York, Albuquerque ,Washington DC, Nápoles, en el FMoPA (Florida Museum of Photographic Arts), en la Galería Carles Taché, o en la Fundación Díaz Caneja, así como en diferentes festivales y ferias de fotografía como, PhotoEspaña, FotoWeekDC (Washington), FineArt Igualada o en la pasada feria ARCO'16. Ha publicado diferentes libros fotográficos para editoriales como La Fábrica y Lunwerg.