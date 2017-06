Cifuentes entrega los premios Cultura a Sacristán y Nuria Espert y dice que incrementará el presupuesto de esta área

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha entregado este viernes el premio cultura de la modalidad de cine al actor José Sacristán y en la de teatro a Nuria Espert, al mismo tiempo que ha asegurado que el próximo año incrementará el presupuesto destinado a la Oficina de Cultura y Turismo, al igual que este año; que lo ha aumentado un 8,1 por ciento.

Los galardonados este año con los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid también han sido para Elio Berhanyer, con el galardón de Moda; mientras que la cantante María Dolores Pradera ha obtenido el de Música Popular.

El torero José María Manzanares ha sido galardonado con el premio en la categoría de Tauromaquía; el escritor Luis Landero, con el de Literatura, y el cocinero Mario Sandoval, con el de Gastronomía.

Además, Israel Galván ha obtenido premio en la modalidad de Danza; Javier Perianes, el de Música Clásica; Cristina Lucas, el de Artes Plásticas; Ricardo Cases, el de Fotografía, y Juan de Dios de la Hoz, el de Patrimonio Histórico.

Cifuentes ha comenzado su discurso disculpándose por tener "un poco mal la voz", ya que ha asegurado que hoy ha tenido que "hablar mucho", en referencia a que ha comparecido durante toda la mañana en la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea.

Por otro lado, la presidenta regional ha agradecido la asistencia de todos los premiados; ya que, a su juicio, "siendo personas tan ocupadas y que tienen vidas muy complicadas, que puedan coincidir todas juntas es un mérito".

Asimismo, Cifuentes ha recalcado que esta edición cumple la mayoría de edad, por ser la número dieciocho, y, es algo que se aprecia en la "talla personal y humana de los premiados".

"El reconocer estos galardones no responde a una obligación institucional, no es solo un acto más; es el reconociendo al trabajo, a los mejores, y, por eso, queremos festejarlo", ha añadido.

Por último, la presidenta ha hecho hincapié en que Madrid "no es de nadie pero es de todos", y, por ello, "es un lugar abierto y acogedor".

Durante el acto, José Sacristán ha recordado que cuando llegó a la ciudad lo primero que sintió fue "miedo". "En estos territorios uno de ha hecho hombre, todo lo que ha acontecido dentro del cine es más que una profesión, es una forma de vida que valoro, y lo que ocurre hoy aquí tiene un significado particular", ha expresado.

Otro de los premiados que ha recordado su llegada a la capital fue Luis Landero, quien ha explicado cómo fue su llegada de Extremadura a Madrid, ciudad que lo "acogió"; porque "no es de nadie y precisamente por eso es de todos".

Por su parte, Juan De Dios de la Hoz y Ricardo Cases han agradecido a sus familiares el apoyo que les brindan y han destacado el esfuerzo que realiza Comunidad de Madrid en materia de Cultura.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega del premio a María Dolores Pradera, con la que todos sus compañeros y el público se han puesto en pie para aplaudirla y ovacionarla. "Quiero dar las gracias a Luz Casal por insistir en que me dieran este premio. Cuando me dijeron que iban a darme una sorpresa, me di un susto porque las sorpresas a mi edad son terribles", ha bromeado.

Por su parte, Mario Sandoval, ha agradecido al jurado, por añadir la categoría de la gastronomía; ya que Madrid "es una de las ciudades de Europa con más riqueza alimentaria".

"Quiero felicitar a la Comunidad por hacer de la Capital de España un referente gastronómico en el mundo. Trabajar con mi familia es lo más bonito que me ha podido pasar y, por eso, se lo quiero dedicar a la mujer; que es una figura imprescindible en mi carrera y se lo dedico en especial a mi mujer", ha expresado entre lágrimas.

PREMIO DE 18.000 EUROS

El premiado a la Tauromaquia ha dedicado el galardón a todas aquellas personas que "aman el mundo del toro" y que les apoyan y entienden. "Quiero agradecer a Madrid y a la afición por haberme enseñado tanto en las corridas duras y a mi familia, que gracias a ellos con su amor me ayudan en mis altibajos emocionales a la hora de enfrentarnos a los miedos antes de torear", ha manifestado emocionado.

Por su parte, Elio berhanyer ha resaltado que en los 70 años que lleva de profesión se ha dado cuenta que "lo más hermoso que tenemos en el cuerpo son los aplausos", ya que "aplaudimos lo que nos gusta". "Esto es el protagonista de hoy, porque el mapa de España son dos grandes manos hermosas", ha metaforizado.

Por último, Nuria Espert ha agradecido el apoyo del público y el de su familia. "Soy muy feliz en esta ciudad y vivo muy a gusto, tengo la libertad de salir, de ser reconocida y querida, y es un momento glorioso para mí, ya que este premio me dice que soy acogida por el lugar en el que decidí vivir para siempre hace 40 años", ha añadido emocionada.

Cada uno de estos premiados recibirá una dotación de 18.000 euros, premios concedidos por un jurado integrado por Cifuentes, el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido; el director de la Oficina de Cultura y Turismo, Jaime de los Santos; la directora general de Promoción Cultural, María Pardo; la directora general de Patrimonio Cultural, Paloma Sobrini; el director general de Turismo; Carlos Chaguaceda; el secretario general técnico de la Consejería de Presidencia, Pedro Guitart y el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos, Miguel Fernández Mateo.