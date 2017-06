Conchita Wurst, OBK, Barei y Rebeca actuarán en el festival del Orgullo Gay

Etiquetas

Conchita Wurst, OBK, Barei y Rebeca actuarán en el 'Worldpride Festival', que se celebrará en cinco escenarios situados en Plaza de Pedro Zerolo, Plaza del Rey, Plaza de España, Puerta del Sol y Puerta de Alcalá.

La calle Pelayo se suma a esta programación con diferentes actividades, entre las que destaca la ya tradicional Carrera de Tacones, ha informado la organización en un cmunicado

Algunos de los artistas nacionales e internacionales que han confirmado ya su presencia son Ana Torroja, Alicia Ramos, Ania, Azúcar Moreno, Baccara, Barei, Camela, Carmelo Segura Companhia, Carmen París, Cintia Lund, Conchita Wurst, Dani Panullo DanceTheatre CO, Dani Umpi, Diabéticas Aceleradas, Fleur East, Ivri Lider, Kate Ryan, Le Klein, Loreen, Los Quintana, Marta Sánchez, Mirela, Nuria Fergó, OBK, Olé Olé, Ray BLK, Rebeca, Rosa, Roser, Rozalén, Ruth Lorenzo, Sharonne, Soraya, The Weather Girls, Whigfield y 99 Souls.

Músicas del mundo, danza, cabaret, transformismo y los sonidos pop, latinos y la electrónica de artistas nacionales e internacionales "teñirán de color y diversidad" entre el 28 de junio y el 2 de julio los cinco escenarios desplegados en Plaza de Pedro Zerolo, Plaza del Rey, Plaza de España, Puerta del Sol y Puerta de Alcalá.

El escenario de Plaza del Rey (miércoles 28 de junio al domingo 2 de julio) volverá a ser la sede del 'Festival Cultural Muestra T', en el que además de las músicas del mundo, tiene cabida la danza, así como un especial protagonismo de las mujeres, con las actuaciones de artistas como Carmen París, María Peláe o Alicia Ramos.

Las compañías de danza de Carmelo Segura y Dani Panullo, el músico uruguayo Dani Umpi, el cantante norteamericano Dorian Wood, el argentino Fernando Egozcue junto al guitarrista flamenco José Luis Montón, el artista africano Mú Mbana o el duo cubano formado por Jade y Jorge Iván son algunos de los artistas que participarán también en este espacio.

El cabaret será una de las señas de identidad de la Plaza de Pedro Zerolo, que del miércoles 28 de junio al sábado 1 de julio se convertirá en el escenario WorldPride Cabaret. Por allí pasará una selección de artistas nacionales e internacionales del transformismo.

Además, acogerá fragmentos de exitosos espectáculos, entre ellos Briefs (Australia), The Original Gula Gula Drag Show (España), El Cabaret de los hombres perdidos (España), Vienna for Madrid (Austria), Crazy Girls (España), Pura (Argentina), así como seleccionados shows de cabaret de Los Quintana (Argentina), Miss Ariell (Cuba), Diabéticas Aceleradas (España), Sharonne (España), etc. Además, el jueves 29 de junio, la emisora Radiolé organiza un festival con las actuaciones de Calaítos, Camela, Kafé Pa 3, La Húngara, Las Soles, María Artés, Maki, Nuria Fergó y Sara Salazar.

La calle Pelayo celebrará el jueves 29 de junio la tradicional Carrera de Tacones, que este año conmemora su 10ª edición.

El escenario de Puerta del Sol (miércoles 28 de junio al sábado 1 de julio) acogerá las propuestas de Algora, Cintia Lund, Cycle, Innocence, Rebeca, los sets de Dj Suri y Dj Harry Louis (Brasil) y las fiestas especiales de Befresh, DLRO, Freedom Mas Palomas, MALA MALA, Onda Orgullo, PeopleFM PrideFest y Ponte Chueca.

Además, uno de los platos fuertes será la Gala Mr. Gay Pride España (Especial X Aniversario) que contará con las actuaciones de Azúcar Moreno, Mirela y Whigfield.

Por el escenario de Plaza de España (jueves 29 de junio al sábado 1 de julio) desfilarán, entre otros, Ania (Perú), Rozalén, Roser, Soraya y los sets de Dj Lara Fulanita y Dj Tatiana. El viernes 30 de junio, The British Council organiza el Festival 'Love' con las actuaciones de Fleur East, Ray BLK y 99 Souls (Dj set).

Por último, el escenario de Puerta de Alcalá tendrá una variada programación (viernes 30 de junio al domingo 2 de julio). El viernes actuarán Baccara, Celia Flores, Marta Sánchez, OBK, Olé Olé, The Weather Girls (Estados Unidos) y los sets de Dj Jane Kamikaze (Austria), Dj The G-Team & MC Divine (Holanda).

Este escenario acogerá el sábado 1 de julio la 'Gala EuroPride' en el marco de la cual se realizará la entrega del testigo del EuroPride a las ciudades de Gotemburgo/Estocolmo que celebrarán el Orgullo Europeo en 2018.

El domingo 2 de julio tendrá lugar la gala de clausura del WorldPride Madrid 2017 durante la cual se celebrará la 'Gala WorldPride' en la cual se conmemorarán los WorldPrides que han tenido lugar antes de Madrid: Roma (2000), Jerusalén (2006), Londres (2012), Toronto (2014), y se entregará el testigo de WorldPride a la ciudad de Nueva York que será la ciudad anfitriona en 2019 coincidiendo con el 50 Aniversario de Stonewall.

Ambas galas contarán con las actuaciones de artistas procedentes de los países que han organizado el Europride y el WorldPride previamente a la edición de Madrid, así como los que lo celebrarán en 2018 y 2019 entre los cuales destacan: Ana Torroja, Barei, Conchita Wurst (Austria), Ivri Lider (Israel), Kate Ryan (Bélgica), LeKlein, Loreen (Suecia), Rosa y Ruth Lorenzo y el dj set de Héctor Fonseca (Estados Unidos).

InterPride (Asociación Mundial de Organizadores de Orgullo) concedió a AEGAL en 2012 la licencia para la celebración oficial del WorldPride 2017 en Madrid. El Comité Organizador del WorldPride 2017 está formado por AEGAL, COGAM y FELGTB.

Tiene como patrocinador institucional principal al Ayuntamiento de Madrid y cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid. Bajo el lema Viva la vida, el Wold Pride Madrid 2017 se celebra del 23 de junio al 2 de julio.