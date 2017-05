El Consell de Mallorca presenta el programa de actos en torno al Año de Clara Hammerl

Etiquetas

El Consell de Mallorca ha presentado estes lunes el programa de actos y actividades en torno al Año de Clara Hammerl con la colaboración del Ayuntamiento de Pollença y Caixa Colonya.

Se trata de la segunda mujer que la institución insular reivindica y quiere recuperar del olvido dentro de la campaña Mallorca tiene nombre de mujer.

Este martes tendrá lugar una de las primeras actividades en torno a Clara Hammerl, la proyección del documental coproducido por IB3 y MNStudios dentro del programa Desconocidos, 'Clara Hammer. El liderazgo de una mujer', a las 19.15 horas horas en el Cine Ciudad de Palma, informa el Consell de Mallorca en un comunicado.

Así, Hammerl, fue una pionera. La primera mujer que dirigió una entidad bancaria en todo el estado y directora de una escuela de enseñanza que había quedado olvidada. El hecho de ser mujer y influir en un mundo de hombres, jugó en su contra y su memoria.

A la presentación de la programación de actividades del Año de Clara Hammerl han asistido el vicepresidente segundo y conseller de Participación Ciudadana y Presidencia; Jesús Jurado; la directora insular de Igualdad, Nina Parrón; el alcalde de Pollença, Miquel Ángel March y el responsable de Relaciones Institucionales y Ahorro Ético de Colonya Caja de Ahorros de Pollença, Juan José Caldés.

El Consell de Mallorca a través de la dirección insular de Igualdad tiene muy claro que quiere recuperar muchas de estas historias.

"Es importante que recuperamos modelos de mujeres positivos para nuestras jóvenes donde mirarse, mujeres que han aportado mucho a la isla de Mallorca y que merecen un reconocimiento", ha recalcado Jesús Jurado.

Además del documental y el libro biográfico que se presentó en marzo a cargo del historiador Pere Salas; el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Pollença, y Caixa Colonya han presentado una serie de actos que es durante a cabo durante el 2017 gracias a la colaboración de las 3 instituciones.

Entre las actividades preparadas, se ofrecerán dos mesas redondas: Una sobre educación y las escuelas republicanas el 4 de julio 'Clara Hammerl y Rosa Sensat' y para octubre una mesa redonda sobre mujeres emprendedoras donde estas expondrán su experiencia profesional.

Se tiene previsto la presentación de un busto de Clara Hammerl en su tierra de acogida, Pollença, que el Consell de Mallorca la ha encargado a la escultora pollensina Georgina Gamundi.

Para el otoño, también se presentará un recorrido por lugares clave y emblemáticos en la historia de Hammerl; un ciclo de micro teatro alrededor de su persona y un cómic que en este momento ya está preparando la ilustradora Nivola Uyà.

Así, con Mallorca tiene nombre de mujer, la Dirección insular de Igualdad quiere impulsar políticas para dar visibilidad a la aportación, a menudo menospreciada u olvidada, de las mujeres en los diferentes ámbitos sociales (ciencias, artes, trabajo, economía, deporte, etc .), y sensibilizar a la sociedad civil y las instituciones reconociendo la importancia del trabajo de las mujeres y de su lugar en la sociedad.

"Lo que no se nombra, no existe. Estos actos invitan a vivir y ver los espacios públicos desde una perspectiva no androcéntrica", apostilla la nota.