El festival IslaGo de Isla Cristina amplía su cartel con OBK, Camela, DeMarco y DJ Coke Serrano

Un verano más la localidad onubense de Isla Cristina, en el recinto de ferias y exposición 'El Carmen', acogerá uno de los acontecimientos musicales del verano en la costa, el festival IslaGo, un evento que amplía su cartel del día de la inauguración el 27 de julio con los grupos Camela, OBK, DeMarco y DJ Coke Serrano.

Además, en el festival, que se prologará hasta el 29, participarán once formaciones y artistas de la talla de Antonio Orozco, Medina Azahara, M Clan, Capitán Cobarde, No me pises que llevo Chanclas, Dúo Dinámico, Rosendo, Chambao, Celtas Cortos, el Kanka y Astola, ha informado la organización en una nota.

Durante la presentación de las novedades del festival en el Mandala, el director de prensa de Islago, Curro Donaire, ha confirmado la ampliación del festival a tres días, añadiendo una fiesta de bienvenida el día 27 de julio, cuyo cartel se ha configurado con la colaboración de Fundación Triángulo.

La entrada para la fiesta de bienvenida estará incluida en el abono del festival, tanto los adquiridos previamente, como los que se obtengan tras la noticia. Asimismo, la entrada para la fiesta de bienvenida se podrá adquirir independientemente del abono a un precio de 20 euros.

Sobre el hall de Islago, parque anexo al recinto de los conciertos

que hará las veces de recibidor del festival en las horas previas al inicio de los conciertos, la organización informa que permanecerá abierto desde las 13,00 horas hasta el final de los conciertos y contará con zona de restauración en la que se servirán productos de gastronomía local tanto del mar como de la sierra, ludoteca infantil, mercado artesanal, merchandising oficial y, como novedad, espectáculos culturales al aire libre para amenizar el tiempo previo a los conciertos.

En primer lugar, Curro Donaire ha hablado del escenario de bandas emergentes, que estará situado en el anfiteatro del parque central, destinado a las actuaciones de artistas ascendientes como Daniel Mata y más aun por confirmar. Otro de los espectáculos que ofrecerá el hall de Islago será el llevado a cabo por el grupo teatral Pangea Artes Escénicas, que realizará una animación para todos los públicos basada en la película 'Grease'.

Como última actividad revelada hasta el momento, el hall acogerá a la asociación cultural orientada a las recreaciónes medievales, Milicias del Sur, cuyo show consistirá en la teatralización de lizas (espectáculos armados) y pasacalles inspirados en la época medieval.

La organización también ha comunicado que el usuario de Islago obtendrá un 20 por ciento de descuento en el precio de la entrada del concierto de 'Estricnina', que tendrá lugar el 12 de agosto en la localidad de Lepe.

Los asistentes podrán alojarse durante los tres días en el camping Giralda, camping oficial del festival, por ocho euros, y las entradas pueden adquirir en la plataforma online Wegow Tickets y físicamente en Ramblado Música en Huelva, Teatro Horacio Noguera en Isla Cristina y en Record Sevilla, a un precio de 36 euros el abono de tres días, 29 euros la entrada de un día y 20 euros la fiesta de bienvenida. Estas ofertas serán válida hasta el 19 de junio.