El DA2 de Salamanca animará en 2017 a recorrer "la península humana"

Etiquetas

El centro de arte contemporáneo DA2 de Salamanca presentará cuatro nuevas propuestas expositivas durante los primeros meses de 2017, entre ellas la muestra 'La península humana' de Rosa Hernández Fraile.

Además de esta propuesta, el DA2 albergará la creación del artista Eloy Domínguez, que presentará parte de sus trabajos -centrados en el cine de no ficción- dentro del ciclo de 'Visiones Contemporáneas', dedicado al video y al cine español actual.

Asimismo, el fotógrafo Miguel Ángel Tornero presentará en las salas del DA2 sus imágenes en una exposición titulada 'Looking was serious work but also a kind of intoxication', desde febrero a mayo.

Y por último, la artista ecuatoriana Andrea Canepa presentará una muestra que transportará en el tiempo y en el espacio a las calles de América Latina desde el centro de arte contemporáneo de Salamanca.