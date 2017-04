DISCAPACIDAD. UN SISTEMA INTELIGENTE DE GUIADO E IDENTIFICACIÓN PERMITE DISFRUTAR DEL ARTE A LAS PERSONAS CIEGAS

Etiquetas

El Museo Tiflológico de la ONCE ha instalado ‘beepcon’, una baliza inteligente de guiado en interiores y diseñada para facilitar a las personas ciegas o con discapacidad visual la identificación y localización de las obras de arte en un museo.El Tiflológico, que cumple 25 años, es el primer museo que cuenta con esta nueva tecnología, desarrollada y comercializada por ILUNION, el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación.Las balizas inteligentes 'beepcon', de bajo coste y de fácil utilización, están diseñadas para ofrecer la identificación y localización de objetos de forma sonora a través del teléfono móvil, aportando además información detallada de una obra de arte determinada.La coordinadora del Museo Tiflológico, María José Sánchez Lorenzo, explicó en una visita guiada que “este museo es un lugar para ver y tocar y desde hoy también para oír, porque el sistema ‘beepcon’ emite sonidos que nos ayudan a localizar los objetos pero también nos informa sobre ellos. Con esta nueva tecnología, las personas ciegas podemos acceder al arte que habitualmente no está a nuestro alcance”.Varias personas ciegas realizaron este lunes una demostración de ‘beepcon’, en la que se pudo comprobar cómo, a través de sus móviles, eran guiadas por las estancias del Museo Tiflológico. Al detenerse ante cualquier obra de arte, recibían información completa sobre el cuadro, la escultura o la fotografía que tenían delante. Según afirmó el gerente de I+D de ILUNION Tecnología y Accesibilidad, Roberto Torena, “en un único dispositivo podemos almacenar información, contar con la función de sonido o acceder a páginas web para obtener información más ampliada, entre otras utilidades. Pero, además, el ‘beepcon’ no sólo ayuda a las personas ciegas o con discapacidad visual, sino también a las personas que ven para obtener más datos de la obra que están contemplando”.Esta nueva tecnología no pretende sustituir a los códigos QR, las autoguías o la información en braille que utilizan las personas ciegas para informarse. Es un sistema más que se puede elegir a la hora de visitar un museo. Esta herramienta de última generación, que funciona con 'bluetooth' mediante una 'app' disponible para IOS y Android, se ubica en áreas de interés informativo para facilitar la orientación en un espacio que desconocen las personas ciegas, como una recepción, salas de reuniones, accesos a ascensores y escaleras, salidas de emergencias, etc.Por esta razón, también es útil para las personas que no tienen discapacidad visual, ya que pueden aportar información ampliada sobre los espacios, como por ejemplo la capacidad de una sala de reuniones.Esta tecnología permite avisar a la persona ciega de la cercanía de una zona señalizada con un ‘beepcon’. El móvil del usuario recibe un aviso mediante sonido, vibración o notificación verbal. Además, le informa sobre qué es lo que hay en esa zona y a qué distancia, para lo que el móvil del usuario recibe un listado con la información de todos los ‘beepcon’ y sus descripciones, pudiendo incluso redirigirle a una web. Al seleccionar el objeto de interés, el ‘beepcon’ emite un sonido, permitiendo encontrarlo fácilmente. El Museo Tiflológico de la ONCE es un espacio accesible a todos los públicos, donde se emplean como canales de información el tacto y el oído, junto al tradicional de la vista. En sus salas se muestran cuatro colecciones: la de maquetas de monumentos arquitectónicos, la de obras de artistas con discapacidad visual grave, la de material tiflológico y la de libros en braille y otros sistemas de escritura anteriores a la creación de la ONCE.