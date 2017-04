Dafne Fernández: "Lloré cuando Mario me pidió que me casara con él"

Etiquetas

Pendiente del estreno de la próxima película de Álex de la Iglesia Perfectos desconocidos, Dafne Fernández vive un dulce momento personal. Inmersa en los preparativos de su boda con el fotógrafo Mario Chavarría, la actriz ya tiene todo listo para pasar por el altar a finales de este año.

Tras la original petición de mano que hizo el novio, por sorpresa y delante de la tumba de Elvis, la pareja ha fijado la fecha de su boda para finales de este año. La actriz y el fotógrafo se conocieron hace ya mucho tiempo, tuvieron un romance que no llegó a buen puerto pero el destino quiso que cinco años después se volvieran a reencontrar y ahora, tras dos de relación, han decidido dar el paso de formalizar su relación.

CHANCE: Has prestado tu imagen a Danone para presentar la nueva ruta deli. ¿Te das muchos caprichos con el dulce?

DAFNE FERNÁNDEZ: No suelo ser muy de dulce pero sí que me apetece darme un placer de vez en cuando, no me gusta renunciar al postre pero en los restaurante no suele haber ningún postre saludable más allá de la fruta asi que siempre acabo tomando sólo el café.

CH: ¿Eres cocinillas?

D.F: No pero me ha encantado hacer un postre con Mario Sandoval, he visto que tengo maña, soy my manitas, me gusta hacer cosas con las manos. Me gusta la cocina pero hago cosas muy básicas, me gustaría aprender técnica y leer más.

CH: ¿Qué es lo que mejor se te da?

D.F: Los guisos, a pesar de ser una chica impaciente en ese terreno no es así, puedo estr horas esperando a que se haga a fuego lento. Ahora tenemos una casita con chimenea y ponemos ahí la perola de barro para hacer nuestros guisos a fuego lento.

CH: ¿Conquistaste a Mario por el estómago?

D.F: No, no fue esa mi manera de conquistarle pero le voy enamorando más día a día haciéndole mis guisos. Yo cocino más que él pero él también me sorprende de vez en cuando con algún plato especial.

CH: ¿Cómo marchan os preparativos de vuestra boda?

D.F: Bien, estoy tranquila porque lo hemos hecho todo con tiempo, será a finales de año.

CH: ¿Tienes ya el vestido?

D.F: Todavía no, estamos barajando varias opciones.

CH: ¿Qué tiene Mario para que hayas decidido dar este paso?

D.F: No sé, que me gustaría estar toda la vida con él, que siempre siga siendo mi compañero de vida. Hacerlo legal y celebrar nuestro amor delante de todos nuestros amigos y familiares.

CH: ¿Será una boda religiosa?

D.F: No.

CH: ¿Queréis ser padres pronto?

D.F: Sí.

CH: Fue una pedida de mano muy especial...

D.F: Sí, delante de la tumba de Elvis. Él sabe que me gusta mucho Elvis y sus canciones han sido importantes en nuestra relación. Estábamos en Estados Unidos de vacaciones y nos desviamos de nuestra ruta para ir a Graceland. Vimos toda la casa, que Elvis la hizo para disfrutarla con su familia y no le falta detalle. Es preciosa, aunque la gente se piense que es hortera. Al final del recorrido, fuimos al jardín de la relajación, que es así como se llama donde están enterrados y ahí fue. No me lo esperaba, para nada. Estábamos solos y sonaba un hilo musical con canciones de móvil súper bonitas.

CH: ¿Cómo reaccionase?

D.F: Lloré. Le empecé a besar y me decía que le dijera sí o no (se ríe). Y dije por supuesto que sí.

CH: ¿Os vais a casar vestidos de Elvis?

D.F: No. Eso fue solo un guiño. Elvis ha marcado nuestra relación y qué mejor manera de que él fuera nuestro testigo.

CH: Lleváis saliendo desde el 2015 pero os conocíais de antes, eráis amigos...

D.F: Sí. Bueno, nos conocimos, tuvimos un pequeño romance pero nuestros caminos se separaron. Cinco años después, nos volvimos a encontrar sin esperarlo.

CH: El destino...

D.F: Exactamente. La primera vez no fue y tuvo que ser después.

CH: Llevas una M tatuada en la mano, ¿es por él?

D.F: Sí. En la mano.

CH: También una M en el colgante...

D.F: También. Le llevo en todos los lados (se ríe).

CH: ¿Qué nos puedes adelantar del gran día?

D.F: No va a ser multitudinaria pero tenemos a muchos conocidos y a mucha familia.

CH: ¿Será en Madrid?

D.F: En España (se ríe).

CH: ¿Tenéis pensado dónde os iréis de luna de miel?

D.F: Ya hemos estado un mes en Estados Unidos, queremos hacer otro viaje pero no sé si este año o el que viene.

CH: ¿Profesionalmente estás contenta?

D.F: Sí, voy a hacer teatro y también voy a estrenar una película con Álex de la Iglesia, ¡Perfectos desconocidos, que va a ser la peli del año. Está mal que lo diga, pero es así. Ya la están viendo y están todos muy contentos.