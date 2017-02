David Hockney reinterpreta el logo del número de The Sun de este viernes

Etiquetas

El artista David Hockney rediseñó el logo del tabloide británico The Sun de su número de este viernes, agregándole una sombra negra a sus letras y un sol blanco, antes de que se inaugure una amplia retrospectiva suya en Londres.

"Estaba feliz de que me lo pidieran. Una vez pensé la idea, no me llevó mucho tiempo. El sol y The Sun, me encanta", explicó el artista de 79 años al diario más vendido de Gran Bretaña sobre este logo temporal, realizado con una aplicación de su iPad.

"Cuando pinto, tengo la impresión de tener 30 años, pero cuando paro, soy más viejo", agregó el británico, precisando que pintaba "todos los días".

En octubre, Hockney presentó en la Feria del Libro de Fráncfort un enorme volumen de 500 páginas que recorre su obra, del que se editaron 10.000 ejemplares. A partir del 9 de febrero, la Tate Gallery de Londres acogerá una retrospectiva suya.

Una de sus obras más conocidas es "A Bigger Splash", que representa el aspecto de una piscina tras una zambullida.