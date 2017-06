David de María: "Al ser padre se multiplican las prioridades y las responsabilidades"

Etiquetas

David de María acudió a la gala solidaria contra la Violencia de Género organizada por Miriam Díaz Aroca, 'Elígete', y quiso destacar la importancia de la lucha contra el maltrato, y es que como padre aseguró que intenta inculcarle a su hijo valores a pesar de su corta edad. En cuanto a ampliar la familia, el cantante comentó que sí que quieren darle un hermanito a su hijo aunque cuando llegue el momento indicado.

"ES MUY BONITO QUE NOS UNAMOS UNOS CUANTOS DE ARTISTAS A TOCAR EN DIRECTO"

CHANCE: En esta ocasión la causa lo merece.

David De María: Es un honor recibir la llamada de Miriam hace unos meses cuando me contó un poco el proyecto y sobre todo que es una canción de mi repertorio y me dijo por qué no haces Barcos de Papel que es una letra con la que se puede identificar una mujer maltratada y creo que la música pone una nota medicinal y espiritual, es muy bonito que nos unamos unos cuantos de artistas a tocar en directo, hay un cartel muy especial.

"LA CONVIVENCIA RESULTA QUE AL SER HUMANO LE SALE LA PARTE MÁS ANIMAL Y EL CONTROL DE LA IRA CREO QUE ES IMPORTANTE"

CH: Animar a la gente a que colabora, que ayude y que espabile.

D.M: Claro, nosotros ponemos la nota musical y de un amanera sincera, honesta para intentar despertar las emociones de la gente y concienciarnos a todos. Lo que me da pena es que en pleno siglo XXI sigamos teniendo estas noticias de que no hay semana que no ocurra algo, eventos como este tendrían que repartir por todo el país.

CH: Me preocupa el hecho de que esta práctica en las nuevas generaciones.

D.M: Cuando vivimos en un mundo mucho más desarrollado, donde todos estamos más conectados y donde debería precisamente prevalecer la igualdad y la convivencia resulta que al ser humano le sale la parte más animal y el control de la ira creo que es importante, vivimos en un mundo con una velocidad que a veces nos hace perder los estribos y ojalá que esto sirva para concienciar.

CH: Cuando uno es padre toma conciencia de ciertas cosas.

D.M: Mucho más, hoy he venido con mi hijo porque un día entre semana dejarlo en casa... nos gusta traerlo aquí, para que desde pequeño disfrute de la música, de la cultura y por supuesto que se multiplican las prioridades al ser padres y esas responsabilidades. Sabes apagar el fuego a tiempo porque en los matrimonios se discute, eso sin duda. Creo que la unión que te da un hijo aporta muchísimo a que equilibrar los caracteres.

"ÁNGEL GARÓ ES UN ARTISTA MUY GRANDE Y OJALÁ QUE ESTO QUEDE COMO UNA ANÉCDOTA"

CH: Enseñar a ese niño desde pequeño.

D.M: Son una esponja, mi hijo con 18 meses es un lorito, repite cada acto, cada gesto así que imaginaros si somos para ellos referentes, que educación le estamos dando a las nuevas generaciones. Qué elígete sirva para concienciarnos.

CH: ¿Os animáis con otro?

D.M: Somos dos currantes, Lola es muy trabajadora y la verdad es que ella lo pasó muy mal con estar cerca de un año de baja, con lo que le gusta estar en activo pero por supuesto ahora que ya empezamos a verlo así, que empieza a decir las primeras palabras, a caminar, no nos gustaría dejarlo solo, nos gustaría buscarle compañía. Yo tengo una hermana, Lola también tiene un hermano y nos hemos criado con la parejita.

CH: Un compañero de juegos.

D.M: A ver si me deja acercarme a ella, es que os ponéis muy raras cuando parís.

CH: ¿Conoces a Ángel Garó?

D.M: Tenemos amigos en común pero no tengo la suerte o el placer de conocer a Ángel, es un artista muy grande y ojalá que esto quede como una anécdota, no merece la pena tirar por la boda tantos años de carrera y de talento artístico por movidas así.