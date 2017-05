Descubre cómo han cambiado las famosas de pelo en los últimos años

Etiquetas

La elegancia está en los pequeños detalles y de eso saben mucho las famosas, que a su vez son las que más se atreven a arriesgar con su aspecto. Mientras que al resto nos cuesta hacer cambios radicales, ellas lo hacen sin miedo. Con más acierto o menos, ellas cambian, ¿cómo? ¡Te lo contamos! Al margen de si ha pasado por el quirófano o no, Bella Hadid es una de las modelos que mejor ha evolucionado con el paso del tiempo. Se tiñó el pelo de moreno para diferenciarse de su hermana Gigi, con quien guarda un gran parecido, y después parece que todo vino rodado en su trayectoria profesional. La conocimos con el pelo largo y oscuro, luego apareció en la Gala Met con una media melena al estilo Selena Gómez, que ahora se deja querer por su ex The Weeknd, y en Cannes sorprendió con un flequillo postizo que le quedaba de maravilla.