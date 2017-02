Dimite la mitad de los miembros del tribunal de selección de actores para las últimas obras del Centro Dramático Galego

Etiquetas

Critican la existencia de "trabas" de la Administración en los procesos de selección que "dificultan" la creación artística

Tres de los seis miembros del tribunal de selección de los actores para las últimas producciones del Centro Dramático Galego (CDG), las piezas 'As galas do difunto' y 'A filla do capitán', de la trilogía de Valle-Inclán 'Martes de Carnaval', han presentado su dimisión de este órgano de contratación.

En concreto, han renunciado como vocales la persona que iba a dirigir 'As galas do defunto', Tito Asorey, y la actriz y dramaturga Vanesa Martínez Sotelo. Además, también ha dimitido la secretaria del tribunal, Manuela Domínguez. Completaban este órgano Marta Pazos como presidenta, y Eugenia Romero Baamonde y María José 'Fefa' Noya (actual directora del CDG) como vocales, que continúan.

Fuentes de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) consultadas por Europa Press ha explicado que los motivos de estas renuncias "son personales", por lo que no puede hacerlos públicos. Con todo, han asegurado que el proceso "sigue adelante" con el nuevo tribunal, que "ya está nombrado".

De hecho, los tres dimisionarios ya han sido sustituidos, de manera que el tribunal ahora lo componen Uxía Pereiro y Ruth Balbís, como vocales; y María Pilar Rodríguez, como secretaria; junto con los otros integrantes que permanecieron en sus puestos.

Entre los motivos, según otras fuentes han explicado a Europa Press, está la puesta en cuestión de la "libertad creativa" de la dirección al, supuestamente, imposibilitar la contratación de varias personas que podían querer elegir los directores a la hora de seleccionar el elenco.

Y es que, según han explicado estas fuentes, en el momento de contratar a los actores, desde hace "un par de años", la administración aplica criterios "de función pública" que, recalcan, ponen "trabas" que "dificultan" la creación artística. Además, han señalado que este hecho pudo también "ser uno de los motivos de renuncia" del anterior director del CDG, Manuel Guede.

"FALTA DE ACUERDO"

Precisamente, este mismo jueves, después de que la Agadic publicase la lista definitiva de personas seleccionadas para la realización de las pruebas de interpretación, y a preguntas de Europa Press, Tito Asorey ha remitido un comunicado en el que hace pública su renuncia "debido a la falta de especificación sobre la dirección" de 'As galas do defunto'.

Según explica en el texto, esta renuncia fue presentada el pasado 27 de enero ante la "falta de acuerdo" con la administración en cuanto al procedimiento jurídico que regula la selección del elenco de este montaje y cuya aplicación, a su parecer, "dificultaba enormemente el proceso artístico".