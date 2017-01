UNA EXPOSICIÓN SOBRE LOS 25 AÑOS DEL MUSEO TIFLOLÓGICO DE LA ONCE LLEGA A ALICANTE

Etiquetas

La ONCE inauguró este miércoles en Alicante la exposición itinerante que celebra los 25 años de su Museo Tiflológico, que tiene su sede central en Madrid. La Organización reúne en la capital alicantina un total de 31 piezas, algunas de las cuales pueden verse y tocarse hasta el 26 de febrero.Estela Medina Peláez, directora de la ONCE de Alicante; Rafaela Alcaide Criado, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana; Germán Moya Hernández, director del Centro de Recursos Educativos de la ONCE; Josep Albert Cortés i Garrido, director gerente de la Fundación MARQ y Gema Sala Pérez, Comisaria de la exposición, han presentado esta muestra, entre otros.En esta exposición itinerante, el visitante podrá ver y tocar la maqueta de los Palacios Árabes de la Alhambra (Granada), y la del Taj Mahal, para conocer qué siente una persona ciega cuando percibe el arte a través de sus dedos y obras de arte realizadas por personas ciegas o con discapacidad visual grave, como la ‘Serie Cielo y Tierra Eterno Poema nº 28’, del pintor ciego Ataúlfo Casado; ‘Luz del Clamor’, fotografía de Carme Ollé; ‘Tripeando’, del también fotógrafo con discapacidad visual Juan Torre. ‘Bodegón’, pintura de Mª Covadonga Martín Alonso, o ‘Dehesa Soriana’, del pintor José Miguel González, también forman parte de esta muestra.El visitante tendrá la oportunidad de admirar también ‘La Castañera’, pintura de Rafael Arias; ‘Gran Vía’, fotografía de Marcelo Bilevich; ‘Concierto I’, del también pintor Fernando Torres; ‘Dalí y yo’, una pintura de Eduardo Matute ‘DUDU’; o ‘Rossy de Palma’, un retrato que muestra la forma en que la pintora Kelly Arrontes ve a la actriz.Esta muestra incluye también escultura, con ‘Homenaje a la ONCE’, del escultor sordociego José María Prieto Lago; ‘Soñando’, de Andrés Clariana; ‘Hombre con perro’ y ‘Los novios’, obras de Miguel Detrell; y ‘Salomé’, de Cesar Delgado, forman la parte escultórica de la exposición.Además, se exhibe material tiflológico que han utilizado o utilizan las personas ciegas, como una Pauta de escritura en caracteres visuales, un ábaco, una máquina calculadora o Libro de Escritura en Relieve de Llorens, fechado en 1872.Todas las piezas que se muestran en esta exposición itinerante por el 25 aniversario del Museo Tiflológico de la ONCE cuentan con los títulos en Braille, y están provistas de códigos QR, con información accesible a personas con ceguera o discapacidad visual a través de teléfonos móviles, además de 'beepcons', unas balizas inteligentes de guiado especialmente diseñadas para facilitar a las personas con discapacidad visual la identificación y localización de los objetos cercanos, mediante una aplicación móvil.Esta herramienta, desarrollada por ILUNION Tecnología y Accesibilidad, puede emitir un sonido activado por la aplicación del usuario, con lo que una persona ciega puede ubicar la posición de cualquier elemento cercano etiquetado con las 'beepcons'. Además, éstas almacenan información de manera local y la transmiten sin necesidad de conexión de datos. Así pues, el usuario no necesita conexión a Internet para tener información sobre los elementos que tiene a su alrededor.