MAD COOL Y LA FAMILIA DE PEDRO AUNIÓN ACUERDAN DEDICAR UN ESPACIO CREATIVO EN EL FESTIVAL EN MEMORIA DEL ACRÓBATA

Mad Cool tendrá en próximas ediciones un “espacio de creación artística” que llevará el nombre de Pedro Aunión, acróbata fallecido el pasado fin de semana mientras actuaba en el festival.La organización de Mad Cool y la familia de Aunión lo anunciaron hoy en un comunicado conjunto, en el que muestran su propósito de “trabajar juntos para que la memoria de Pedro perdure en el tiempo, generando un espacio de creación artística dentro del evento, que llevará su nombre”. “Este espacio ‘Pedro Aunión’ contribuirá a paliar la falta de lugares y oportunidades que experimentan otros artistas para mostrar su talento, y de esa manera no tener que emigrar buscando oportunidades. Trataremos conjuntamente de que los deseos y sueños de Pedro queden reflejados en este espacio creativo y así honrar su memoria”, explica el comunicado.Además del anuncio del espacio de tributo al acróbata, la dirección del festival y la familia difunden esta nota conjunta con la intención de “aclarar determinados aspectos relativos acerca de cómo se desarrollaron los hechos”.Explican que l espectáculo creado por Aunión fue “realizado con gran éxito en múltiples ocasiones” y aunque se suspendió el último ensayo general del miércoles por razones climatológicas, anteriormente la dirección del festival sufragó y grabó tres días de ensayos previos a la puesta en escena del número en el festival fuera del propio recinto y, posteriormente, se hizo también un ensayo general el martes ya dentro del recinto. El comunicado precisa además que tras el accidente se activaron los servicios de emergencia previstos y la atención psicológica, y la organización acompañó desde el primer momento a los familiares de Pedro. Sobre las críticas por la falta de información, el comunicado señala que “siguiendo la propia experiencia de la organización y los criterios de los expertos de los distintos cuerpos de seguridad del Estado, ambos organismos asumieron de común acuerdo no suspender los conciertos ya que existía más riesgo en el desalojo del público asistente que en lo contrario. Ante el desconocimiento de gran parte del público de lo sucedido, un desalojo precipitado podría haber causado situaciones no deseadas de inseguridad para el público asistente”.“La familia y Mad Cool Festival, desde el principio, han respetado que las causas del accidente deben de ser valoradas, exclusivamente, por las autoridades judiciales y es por eso que nunca se han realizado, ni se realizarán, declaraciones sobre las mismas. Una vez más, la familia y Mad Cool festival queremos agradecer el rigor profesional y la alta capacidad de los responsables de los cuerpos de seguridad del Estado, locales y sanitarios”, agrega la nota.Los familiares solicitan a los medios de prensa y comunicación en general que respeten sus momentos de duelo y, en todo caso, “la privacidad y memoria de Pedro Aunión, ya que no era un personaje público, sino un artista desarrollando su trabajo, cuyo fallecimiento y causas del accidenten están siendo investigados judicialmente y, por tanto, legalmente bajo secreto hasta el acto de juicio público, si es que este llegara a celebrarse, y cualquier violación de dicho secreto será oportunamente denunciado, ya que solo contribuiría a incrementar innecesariamente el dolor de amigos y familia”.