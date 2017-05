La Feria del Libro se despide con una reivindicativa manifestación lectora este domingo en Plaza Nueva

Etiquetas

La última jornada de la Feria del Libro de Sevilla, que tendrá lugar este domingo, vendrá marcada por una manifestación lectora que tendrá lugar a las 12,00 horas en la Plaza Nueva bajo la consigna '¡Con los libros siempre!'.

Según informa la organización del evento en una nota, con el objeto de contribuir al fomento de la lectura entre todos los ciudadanos y reivindicar su capacidad de transformación social, el logotipo de la Feria del Libro de Sevilla se pone por primera vez "en pie" para hacer un llamamiento a lectores, libreros, escritores, editoriales, administraciones públicas, medios de comunicación y público en general.

En el acto, organizado por el Plan Fomento de la Lectura-ICAS, se leerá un manifiesto público en pro de la lectura y se guardará un minuto de silencio libro en mano para dar visibilidad al acto de leer. Las personas interesadas en adherirse al manifiesto aún pueden hacerlo en la página web del evento.

Acto seguido, en la Pérgola, la asociación Iniciativa Sevilla Abierta (ISA) organizará 'ISA Lee', una lectura abierta titulada 'Reivindiquemos los placeres inútiles de la vida', que contará también con la participación de la Red de Bibliotecas Municipales y de los clubes de lectura.

Por la tarde, Nacho Montoto, el escritor cordobés fallecido hace tan solo unos meses, autor de siete publicaciones en la última década, Premio Andalucía Joven de Poesía y director de la última edición de Cosmopoética, será recordado en un emotivo acto a las 21,00 horas en la Pérgola. El homenaje, organizado por Antonio García Villarán, contará con la participación de amantes de los versos como Braulio Ortiz Poole, Nuria Mezquita, Siracusa Bravo Guerrero, Victoria Moreno, Alba Macías, Manolo Arana, Manuel González Mairena y Antonio Barquero.

Asimismo, a las 20,00 horas en La Red, tendrá lugar un coloquio y la proyección de un vídeo sobre la vida del escritor uruguayo Eduardo Galeano. El director del Centro Andaluz de las Letras (CAL), Juan José Téllez, participará en este sentido homenaje organizado por Editorial Siglo XXI y El Gusanito Lector.

MÚSICA Y PROGRAMACIÓN INFANTIL

La música será la gran protagonista en el tramo final de esta última jornada, pues a las 20,00 en la Pérgola, el rapero Haze presentará su libro, de la colección 'La voz cantante', e interpretará algunas canciones en directo junto a José Manuel Camacho y Miguel Polaino en un acto organizado por Editorial Renacimiento.

Como es habitual, la programación infantil y juvenil ocupa un lugar destacado el último día de feria. En este sentido, diferentes actos harán que pequeños y mayores viajen a otros mundos gracias a las letras. En primer lugar, a las 11,00 horas en la Pérgola Anaya se conseguirá con el cuentacuentos '¿Conoces a Lupo?'; a la misma hora pero en la Sala Apeadero, El Gusanito Lector celebrará 'Micrujos', encuentro de una historia con un dibujo, y hará entrega de las carpetas a los niños participantes; mientras que, por último, a las 12,00 horas en la Pérgola, Diego Magdaleno narrará 'La fuente de las palabras' gracias a la organización de Emasesa Metropolitana. Además, personajes como Kika Superbruja o la Letra A, realizarán pasacalles durante la mañana de este domingo.

PRESENTACIONES Y FIRMAS

Las presentaciones y firmas de libros tampoco faltarán este domingo. Así, la periodista Cristina López Schlichting, que ha debutado en la novela con un libro lleno de humor, nostalgia y emoción, un relato sobre la aventura de crecer en la España de los años 70 con 'Los días modernos', firmará ejemplares de esta obra, editada por Penguin Random House, a las 19,00 horas en La Red. Por su parte, el escritor Rafael Ábalos presentará 'Las brumas del miedo', un 'thriller' policíaco con tintes históricos, a las 13,30 horas también en La Red.

De otro lado, 'Los fundamentos de la fotografía' es lo nuevo de José María Mellado, obra que presentará en la Pérgola a las 19,00 horas de la mano de Photo Club-Anaya Multimedia. El libro aúna explicaciones tecnológicas sobre los fundamentos de la fotografía digital, enseñanzas técnicas y, finalmente, indicaciones sobre armonía y composición. Asimismo, la Casa de la Provincia acoge el proyecto fotográfico 'Closer', una exposición que revela una colección en la que Mellado lleva trabajando varios años y que, sin olvidar la base de su fotografía más conocida, la del paisaje, hace una arriesgada interpretación de éste, ahondando en su perfil más íntimo, más cercano.

El acto que cerrará esta edición de Feria del Libro de Sevilla 2017 vuelve a situar a las mujeres en un lugar destacado. Silvia Hidalgo y Julia González presentarán 'She was so bad. Antología de mujeres en la literatura pulp', un acto organizado por Casa Tomada que presenta este recopilatorio de relatos breves de literatura 'pulp' escrito por autoras contemporáneas con el objetivo de derribar estereotipos y visibilizar el talento de grandes escritoras.

En otro orden de cosas, la Feria del Libro 2017 se despide con una jornada donde las firmas de autores estarán también muy presentes con Antonio R. Almodóvar ('Cuentos de la media lunita'); Salvador Compán ('El hoy es malo pero el mañana es mío'); Luz Gabás ('Como fuego en el cielo'); Maribel Fatou ('Tres flores amarillas'), entre otros.