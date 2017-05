Fernández de la Vega, en un debate sobre mujer mediterránea y su participación en política, economía, sociedad y cultura

Etiquetas

La ex vicepresidenta del Gobierno y presidenta de la Fundación Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega; Aicha Belarbi, ex ministra y representante de Marruecos en la UE; la directora y fundadora de Focus on Women, Alice Fauveau; la presidenta de la Asociación de Mujeres Árabes de la Prensa y la Comunicación y presidenta delegada del Observatorio Geopolítico de París, Zeina El Tibi; la presidenta y cofundadora de la organización italiana 'Corrente Rosa', Serena Romano; y Orna Ashkenazi, activista del movimiento 'Women Wage Peace', son algunos de los nombres propios que destacan entre los expertos que congregará el foro 'Mujeres en el espacio mediterráneo: identidad, participación política, liderazgo y emancipación', que tendrá lugar en Jerez de la Frontera (Cádiz) los días 24 y 25 de mayo de 2017.