'La Fiesta del verano' de 'El Rioja y los 5 sentidos' ofrece catas, degustaciones y actividades familiares

El programa divulgativo de la Cultura del Vino del Gobierno de La Rioja 'El Rioja y los 5 Sentidos' celebrará el 24 de junio una de sus actividades más destacadas: la Fiesta del Verano en La Grajera. Una cata popular de los Premios Ecovino, un mercado de productos riojanos, tres degustaciones tradicionales, catas y visitas a la Bodega Institucional y hasta una decena de actividades infantiles y familiares, se podrán disfrutar ese día.

El programa del evento, organizado por 'La Rioja Capital, ha sido presentado está mañana por los directores de Desarrollo Rural y Agricultura, Daniel del Río y María Jesús Miñana. La jornada, que contará con diversos escenarios por el entorno natural de la finca, concluirá con un concierto para todos los públicos, "ofrece una cuidada propuesta, lo suficientemente atractiva, para disfrutar de una divertida bienvenida al verano", ha resaltado Daniel del Río.

Esta gran Fiesta del Verano se celebrará desde las 11,00 hasta las 15,00 horas, y desde la Consejería de Agricultura "nos hemos marcado como objetivo superar el millar de asistentes". Para ello, desde La Rioja Capital se han dispuesto todo tipo de facilidades. En primer lugar, se ha fijado un precio muy asequible para favorecer la presencia de público familiar: 10 euros para los adultos (en venta anticipada) y 5 para niños; y también se facilitará el acceso en autobús gratuito, de ida y vuelta, desde el centro de Logroño y desde el aparcamiento principal del Parque de La Grajera

La entrada de mayores dará derecho a una copa, tres vinos de la cata Ecovino, dos degustaciones (a elegir de las tres disponibles y con otros dos vinos) y acceso libre a las diferentes actividades programadas. Para los niños también dos degustaciones con agua o mosto, y acceso libre a todos los talleres y actividades disponibles.

La programación diseñada se organiza en torno a seis grandes apartados. Miñana ha explicado que uno de ellos es la Cata Popular de los Premios Ecovino, en el que los asistentes "podrán catar algunos de los mejores vinos presentados a este Concurso Internacional que en su octava edición ha tenido un récord de participación al recibir 227 referencias". Se trata de una cita consolidada, con un público fiel, pero "en esta ocasión damos un paso más para llegar a más gente, en un ambiente familiar, y lo hacemos en un entorno natural privilegiado como es La Grajera".

En esta cita estarán presentes 21 bodegas: siete de la DOCA Rioja, cuatro de la DO Navarra, dos de la DO Rueda, dos de la IG Bajo Aragón, una de la DO Cava, una de la DO La Mancha, una de la DO Manchuela, una de la DO Montilla Moriles, una de la DO Utiel-Requena y una de la IGP Tierra de Castilla.

DEGUSTACIONES TRADICIONALES

Con la colaboración de la Peña Rondalosa, se ofrecerán tres degustaciones tradicionales riojanas: chuletillas al sarmiento y panceta; patatas a la riojana; y empanada de verduritas riojanas acompañadas por champiñones guisados. El público asistente podrá elegir dos de las tres degustaciones, aunque quien haya adquirido la entrada general podrá comprar tiques adicionales (al igual que en el caso de la Cata de los Ecovinos).

En combinación con los puestos de la cata de los Premios Ecovino, una nutrida representación de alimentos de calidad riojanos participarán con una exposición, degustación y venta de productos (según casos) al público asistente.

ACTIVIDADES INFANTILES/FAMILIARES

En este apartado se recoge el espíritu del Festival Familiar celebrado dentro de 'El Rioja y los 5 Sentidos' y que tanto éxito ha cosechado en sus diferentes ediciones entre las familias riojanas. En esta ocasión, todos los niños que hayan pagado sus 5 euros de entrada podrán participar en los siguientes talleres y actividades:

- Teatro: con los Titiriteros de Binéfar (Premio Nacional de Teatro para la Infancia) y su espectáculo 'En la boca del Lobo'. Se realizarán dos pases, a las 11.15 y a las 13.00 horas, con un aforo de 200 personas por sesión (con prioridad para los niños).

- Mural en el viñedo: taller de expresión artística miscelánea entre el arte urbano y el contexto ecológico y el paisaje del viñedo riojano. Se generarán tres paneles artísticos en grupo que, después, servirán de photocall. Sesiones a las 11.15, 12.15 y 13.15 horas. Aforo de 40 niños por taller.

- Land Art: taller de creatividad con elementos de la naturaleza. Se realizará en un olivar y el objetivo es crear arte efímero integrado con la tierra, las piedras, hojas y otras materias primas, concienciando en el respeto al medioambiente. El taller estará impartido por la artista plástica Agustina Cozzani, de 'la Rueda invertida'. Sesiones a las 11.15, 12.15 y 13.15 horas. Aforo de 40 niños por taller.

- Danza en el olivar: en otro de los olivares ecológicos de la finca institucional, los participantes podrán disfrutar de la sintonía con la naturaleza de la mano de la arquitecto y profesora de danza, Patricia Roche. Sesiones a las 11.15, 12.15 y 13.15 horas. Aforo de 40 personas (prioridad niños).

- Pintores de cuentos: en la terraza-mirador de La Grajera, los niños atenderán a las historias del narrador Félix Albo y a las sugerencias de la ilustradora Tamara Mendaza para después plasmar sus emociones, en una pintura que después podrán llevarse a casa. Sesiones a las 11.15, 12.15 y 13.15 horas. Aforo de 40 niños por taller.

- El descanso de los sentidos: área de descanso para los niños y sus familias, donde podrán leerse libros, descansar sobre cojines o recuperar fuerzas con un mosto fresquito. Esta área de 'respiro' funcionará de forma estable de 11.00 a 14.00 horas.

- Sombrereros locos: ingenioso taller donde las familias podrán encontrar todos los materiales necesarios para diseñar y confeccionar sus propios sombreros con elementos de la naturaleza. También estará en funcionamiento de forma ininterrumpida, de 11.00 a 14.00 horas.

- Cuerpódromo: instalación artística creada por David Azpurgua de Luis para el Festival Urbano 'Lovisual'. Una intervención escultórica que, además, es un rocódromo que los niños podrán escalar. De 11.00 a 14.00 horas.

Un paseo por la bodega institucional y visitas autoguiadas a la bodega, así como una exposición de fotografía y catas en la bodega, son otras actividades previstas.

También se desarrollará un concierto, que comenzará a las a las 14,00 horas, para toda la familia, en directo, a cargo de la 'Billy Boom Band', hasta las 15,00 horas. Una propuesta musical atractiva para rockanrollear independientemente de la edad y que, como el propio grupo indica: "El rock también es cosa de niños".

VENTA DE ENTRADAS, AUTOBUSES AL EVENTO Y RECOMENDACIONES

Las entradas ya están a la venta a través de www.lariojacapital.com. Las de adulto costarán 10 euros hasta el mismo día del evento y 12 euros el mismo día en las taquillas (de haber aforo disponible). Las de niño costarán invariablemente 5 euros.

La Rioja Capital pondrá a disposición del público autobuses gratuitos desde Logroño (Jorge Vigón 1-3, junto a parroquia de Carmelitas) ida y vuelta al evento, desde las 10.00 horas y con frecuencia aproximada de 30 minutos. Asimismo, existirá una lanzadera desde el aparcamiento principal del Parque de La Grajera. Es importante destacar que no podrán acceder vehículos al área del evento. El regreso será desde las 10.30 horas, aproximadamente, hasta las 16.00 horas.

Los asistentes deberán validar y canjear sus bonos de internet por su correspondiente copa y fichas de cata y degustaciones en la entrada del recinto. También se deberán reservar las plazas a los diferentes talleres y actividades con aforo limitado, así como las catas en la Bodega Institucional, en las diferentes sesiones existentes.

Por último, La Rioja Capital activará el hashtag #holaverano para incentivar la participación y el reflejo de la actividad en las redes sociales, con sorteo de regalos.