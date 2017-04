Las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife contarán con más de 100 actividades

Etiquetas

El programa de las Fiestas de Mayo, organizado desde distintas áreas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incluye más de un centenar de actividades, gratuitas y destinadas a públicos de todas las edades, y que este año están dedicadas a los distritos Ofra-Costa Sur y Salud-La Salle.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, presentó este lunes los detalles de la programación junto al concejal de Cultura, José Carlos Acha; el concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, y la concejal de Deportes, Verónica Meseguer. También participó en la presentación el director de las galas de Elección de la Reina, adulta e infantil, Miguel Delgado.

Bermúdez subrayó el carácter tradicional de los actos, algunos de ellos que forman parte de la vida de los chicharreros, como 'Los Gorgoritos', y destacó la variedad e intensidad de la oferta de ocio de la ciudad durante el mes de mayo, "en la que habrá mucho que ver y muchas cosas que hacer".

El alcalde agradeció el trabajo de las diferentes áreas municipales que participan en la organización y desarrollo de los actos, así como la contribución de las firmas patrocinadoras y de otras administraciones, como el Cabildo o el Gobierno de Canarias.

Bermúdez aseguró que el carácter tradicional de los festejos se manifesta perfectamente en la portada del programa de actos, que recoge una imagen de las antiguas fincas de plataneras existentes en los distritos de Ofra-Costa Sur y Salud-La Salle.

Alfonso Cabello, por su parte, destacó, además de los actos propiamente festivos, la organización de iniciativas de carácter comercial, como 'Vive La Rambla', el 3 de mayo, o el 'Ven a Santa Cruz' del 7 de mayo, que se vincularán en todo caso a las tradiciones propias de la celebración del aniversario de la fundación de la ciudad.

José Carlos Acha recordó que las Fiestas de Mayo recuperan el espíritu agrícola, pescador y artesano de Santa Cruz, y detalló algunas de las iniciativas relacionadas con su departamento, como la primera edición de una exposición de vestimentas tradicionales, en el Centro de Arte de La Recova.

Verónica Messeguer enumeró las actividades deportivas incluidas en el programa, entre las que destacan la celebración de la Milla chicharrera, los Juegos Municipales o las exhibiciones de deportes autóctonos, que incluyen una Luchada entre los clubes Los Campitos y Guamasa.

TAMARA Y BLAS CANTÓ, EN LAS GALAS

Las Fiestas arrancan este miércoles con la lectura del pregón, a cargo de Andrés Orozco, que tendrá lugar en la fuente de los Cisnes del parque García Sanabria, a las 20.30 horas. El acto contará con las actuaciones musicales de Tania Fernández y Tomás Fariña, así como del grupo Añaza Gospel Kids.

Entre las actividades que recoge el programa destacan las galas de elección de las reinas de las fiestas, cuya celebración está prevista para el viernes, en el caso de la soberana adulta, y el sábado, la infantil, ambas en la plaza de la Candelaria. Los dos certámenes están dirigidos por Miguel Delgado.

Precisamente, durante la Gala adulta actuará la artista Tamara, mientras que en la infantil participará Blas Cantó, exintegrante del famoso grupo musical 'Auryn' y flamante ganador de la quinta edición del concurso televisivo 'Tu cara me suena', quien presentará su nuevo single 'In Your Bed'.

La Exposición de Flores, Plantas y Artesanía, que como es tradicional tendrá lugar el Parque García Sanabria, dará comienzo el domingo, con diversas actividades que se prolongarán hasta el 7 de mayo.

La muestra contará con la participación de 20 expositores de plantas, otros 40 destinados a la exposición y venta de productos artesanales, así como de 'stands' especializados en dulces y repostería. Gorgorito, talleres infantiles, hinchables y conciertos musicales completan la agenda de una muestra que cada año visitan decenas de miles de personas.

El martes 2 de mayo se realizará la tradicional ofrenda a la Patrona de Canarias en su monumento de la plaza de La Candelaria para, posteriormente, dar paso al Baile de Magos, que contará, un año más, con el Baile de Taifa y una verbena popular. Además de 21.00 a 23.00 horas se realizará la grabación del programa de la Televisión Canaria 'Noche de Taifas'.

Los organismos autónomos de Fiestas, de Deportes y de Cultura, junto a la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento, han confeccionado un programa que combina los actos más tradicionales de las fiestas, como los concursos de Comidas Típicas y de Cruces de Flores Naturales, con otros de nueva creación, como el Certamen Internacional de Tunas Universitarias 'Ciudad de Santa Cruz de Tenerife', que tendrá lugar el sábado 6 de mayo.

Otra de las novedades es el traslado del 'Día de las Tradiciones' al 30 de mayo, coincidiendo con la celebración del 'Día de Canarias'.

FERIA DEL VINO Y LOS GUACHINCHES

Esta jornada contará con actividades infantiles, deportes autóctonos, la feria del vino y de los guachinches, el tradicional concurso de comidas típicas y ya por la tarde, a las 18.30 horas, se celebrará el concierto del 'Día de Canarias', que contará con la actuación de la agrupación Chirato y posteriormente el concierto de Los Sabandeños 'Cantan a Canarias'.

La música tendrá un especial papel en la programación de las fiestas, en la que destacan los consolidados festivales de Tajaraste, Son 21 y Jóvenes Cantadores, junto a novedades como el recital del grupo folclórico Verode, que celebra su 40 aniversario, y el concierto del grupo Vocal Siete, todos en el escenario de la plaza de La Candelaria.

La información sobre las fiestas podrá seguirse a través de la webs y perfiles de redes sociales municipales. El programa de los actos se podrá descargar en formato pdf y en video de lengua de signos en los códigos QR que se habilitarán en las plataformas digitales.

El artista santacrucero Álvaro Armas es el autor del cartel anunciador de las fiestas de este año, y corresponde a una fotografía que recrea una finca de plátanos, ubicada en los actuales distritos Ofra Costa Sur y Salud-La Salle, a principios del siglo XX. El cartel lo protagonizan las reinas de las Fiestas de Mayo 2016 que van ataviadas de los tradicionales trajes de la época.