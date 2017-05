La Fundación Unicaja Ronda inaugura una muestra sobre los artistas de las estética indaliana

Etiquetas

La Fundación Unicaja Ronda expone desde este martes y hasta el 1 de julio, en el Museo Unicaja Joaquín Peinado de Ronda (Málaga), una muestra en la que la corriente intelectual y pictórica indaliana es la protagonista. A través de una veintena de obras de la Colección de Arte Unicaja, se resume la aventura estética almeriense y su posterior repercusión en la plástica contemporánea.

'Lo indaliano y su repercusión en la plástica contemporánea almeriense', organizada por la Fundación Unicaja Ronda, reúne obras pertenecientes a la Colección de Arte Unicaja de los más destacados artistas de Almería vinculados a lo indaliano, como Jesús de Perceval, indiscutible protagonista del grupo; Miguel Cantón Checa; Luis Cañadas; Antonio López Díaz, y Francisco Alcaraz.

El planteamiento de esta exposición, que puede visitarse de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas y los sábados de 10.00 a 15.00 horas en el Museo Unicaja Joaquín Peinado de Ronda --situado en la plaza del Gigante--, parte de dos premisas básicas: la negación a considerar lo indaliano como un concepto estético y grupal, y situar a Jesús de Perceval como principio y fin de la idea plástica de este movimiento.

Coincidiendo con la inauguración de 'Lo indaliano y su repercusión en la plástica contemporánea almeriense', se presenta una nueva obra de la Colección de Arte Unicaja bajo el epígrafe de obra invitada. Se trata de 'Figuras' (1979), del pintor norteamericano Gino Hollander (1924-2015), que podrá verse en el mismo centro museístico, según han informado en un comunicado.

La exposición 'Lo indaliano y su repercusión en la plástica contemporánea almeriense' se enmarca en el interés de la Fundación Unicaja Ronda por la difusión cultural y de expresiones artísticas de calidad y por acercar las artes plásticas al gran público en general.

La muestra, que llega a Ronda tras pasar por Sevilla, Almería y Cádiz, está compuesta por piezas de relevante calidad, que reflejan el alcance y la versatilidad que lo indaliano ha supuesto para la plástica contemporánea.

El visitante podrá disfrutar de las creaciones de estos cinco artistas estrechamente relacionados con esta corriente intelectual y pictórica, los cuales en 1947 bautizaron el Indalo, considerado actualmente como símbolo de la provincia de Almería; concretamente, durante el primer Congreso Indaliano que tuvo lugar en Pechina (Almería). Además, colaboraron en la célebre exposición colectiva celebrada ese mismo año en el Museo de Arte Moderno de Madrid.

JESÚS DE PERCEVAL

El protagonismo de Perceval (Almería, 1915-1985) dentro de este grupo es indiscutible. De hecho, la mayor parte de los estudios de investigación existentes al respecto admiten que lo indaliano nace y muere con su creador. Una notoriedad que, paralela a la calidad de su producción pictórica, le permitió convertirse en una de las personalidades más destacadas del panorama artístico español a mediados del siglo XX.

Este pintor y escultor, Hijo Predilecto de la Ciudad de Almería, practicó no pocos registros artísticos, a veces de forma simultánea, desde su etapa más sombría y expresionista de los años 30, que combinó en ocasiones con las enseñanzas postcubistas; pasando por la influencia de la pintura renacentista italiana en los años 40 o su fase colorista de la década de los 50 a raíz de su amistad con Rafael Zabaleta.

En los años 60 y 70 se encuentran contribuciones sobresalientes en su producción a través de la pintura metafísica, no lejana del surrealismo. Una obra tan enigmática como protagonista de esta exposición, titulada 'Hasta que se aniquile el que no existió y subsista el que no dejó de existir', datada en 1965, es buen ejemplo de esa época. No menos misteriosa, a pesar de su evidente temática religiosa, es 'Asunción' (1960).