La argentina Griselda Gorgojo muestra su obra en 'Yo expongo', en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía

Griselda Gorgojo (Buenos Aires, 1972) muestra su obra en la iniciativa 'Yo expongo', un proyecto social y cultural de la Fundación Caja Rioja y Bankia que pretende dar a conocer la obra inédita de personas aficionadas al arte que no se dedican profesionalmente a él y que nunca han expuesto de manera individual.

Su obra, una muñeca modelada, se muestra hasta el 4 de febrero en uno de los espacios expositivos del Centro de la Fundación Caja Rioja de Gran Vía 2.

Griselda Gorgojo es técnico de análisis y control de calidad y expone 'Ocher', una muñeca modelada y colada, realizada con articulaciones unidas mediante piezas de bisutería. Comenzó con esta técnica hace cuatro años, "cuando por casualidad descubrí las muñecas de autor a través de Internet y rápidamente se convirtieron en mi pasión", afirma.

"Desde que tengo memoria -continúa su explicación-, he disfrutado expresando mi interior a través del trabajo de mis manos y he encontrado en esta forma de expresión el modo perfecto de hacerlo. Es una manera de viajar al centro de mi fantasía y volver de él para ofrecer cada vez una nueva colección. De forma autodidacta he ido conociendo técnicas y materiales y quiero seguir aprendiendo y mejorando".

'Yo expongo' está abierto a todas las personas que no se dedican profesionalmente al arte. Los interesados en participar en esta iniciativa pueden ponerse en contacto con el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía, a través del teléfono 941 28 70 11 o del correo electrónico ccgranvia@fundacion-cajarioja.es.