La exposición 'IN/OUT' contrasta las metodologías artísticas de los vallisoletanos Laura López y César S. Baroja

La exposición 'IN/OUT' enfrenta las distintas formas de producción pictórica de los artistas vallisoletanos Laura López Balza y César S. Baroja, una pintora y un fotógrafo que compartirán espacio en la Sala 0 del Museo Patio Herreriano de Valladolid hasta el próximo 28 de mayo.

Esta es la tercera muestra de artistas locales en lo que va de año, pues forma parte del ciclo de ocho exposiciones de creadores vallisoletanos que acogerá el Patio Herreriano.

Asimismo, 'IN/OUT' es la primera de las dos muestras seleccionadas como propuestas comisariadas también por vallisoletanos seleccionados a través de convocatoria pública y cuyos encargados son Eloy Arribas y Maitane Fonseca.

El título de la muestra responde a las características de ambos artistas y contrasta el método de trabajo sensible, interno y pasional de Laura López con la racionalidad, el cálculo y la lógica de César S. Baroja. En definitiva, lo interno y visceral, IN, frente a la apariencia de la obra ajena a la personalidad del artista, OUT.

CAOS FRENTE A SIMETRÍA

En este sentido, Arribas ha explicado que este contraste entre las maneras de producir y de gestionar el acto creativo también se ha plasmado en el montaje de la exposición, pues se ha elegido una disposición "caótica" para los cuadros de ella, y otra más "equilibrada y simétrica" para las fotografías de él.

La obra tanto escultórica como pictórica de Laura López Balza se mueve en dos líneas: la observación directa de la naturaleza y los dibujos creativos de la imaginación, según ha explicado la propia artista.

Se trata, ha agregado, de creaciones "muy personales" y de carácter narrativo en las que registra las cosas que piensa e imagina, aunque ha evitado "cerrar" significados porque prefiere dejar la puerta "abierta" a la interpretación del público.

Por otra parte, el ámbito de trabajo de César S. Baroja abarca la fotografía, además de las instalaciones urbanas e interviene en los espacios baldíos periféricos de las ciudades, en los que su "motivación" radica en distribuir los objetos de forma "totalmente diferente" a cómo se los encuentra, ha indicado.