'Informe Semanal' conmemora mañana el 40º aniversario de las elecciones generales de 1977 con un programa especial

El programa de Televisión Española (TVE) 'Informe Semanal' conmemorará este sábado 10 de junio el 40º aniversario de las elecciones generales de 1977, con la emisión de un especial en el que 26 personalidades de la vida pública española abordarán el paso de la dictadura a la democracia, las dificultades, logros y retos de la España de antes y la España actual.

Según ha adelantado este viernes 9 de junio la Corporación RTVE, los entrevistados en este programa especial, dedicado al 40º aniversario de las elecciones generales de 1977, resumen en una palabra estos '40 años de España', en un relato dividido en varios bloques.

En concreto, el espacio 'De la dictadura a la democracia' desarrolla el contexto histórico de las elecciones del 15 de junio de 1977, y los precedentes del asesinato de Carrero Blanco, la muerte de Franco, la aprobación de la Ley de Reforma Política impulsada por Suárez para la legalización de los partidos y sindicatos, y la victoria de la UCD.

Por su parte, 'Los recuerdos de época' conforman un retrato de cuatro décadas, donde los intervinientes mezclan la experiencia histórica con las vivencias personales; mientras que 'La mayor dificultad' apela al desarrollo económico de España hasta la crisis reciente, los peligros de involución hasta el 23-F de 1981 y los años de plomo de ETA hasta el nuevo terrorismo yihadista que España sufrió con el 11-M.

'Logros de España' es el bloque que, según señala RTVE, incide en la herencia de la Transición y la Constitución del 78, en una España que opta por la reconciliación, el bienestar, la innovación, y en definitiva por la modernización de un país integrado en Europa y en un mundo global.

En último lugar, 'Mirando al futuro' cierra el reportaje con un vistazo esperanzador a los retos y objetivos de la España de hoy, 40 años después de haber elegido el camino de la democracia, las libertades, la convivencia y la concordia. Además de la lucha contra el yihadismo, la creación de empleo y la consolidación de la recuperación económica, España se enfrenta al desafío separatista y a la corrupción.

Por otro lado, RTVE ha adelantado que en el reportaje intervienen Darío Villanueva, presidente de la Real Academia Española; Alaska, cantante y artista; Ángel León, cocinero nacido en 1977; María Dueñas, escritora; José María Fidalgo, ex coordinador general de Comisiones Obreras; Antonio López, pintor; Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno; Ana Pastor, presidenta del Congreso; Francisco González, presidente del BBVA; Marta Martínez, presidenta de IBM España; Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial; Pablo Iglesias, secretario general de Podemos; Albert Rivera, presidente de Ciudadanos.

Asimismo, participan en el programa Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto nacido en 1977; Xabier Arzalluz, ex presidente del PNV; Hugo Silva, actor nacido en 1977; Pío García Escudero, presidente del Senado; Miguel Herrero, ponente de la Constitución de 1978; Miquel Roca, ponente de la Constitución de 1978 y ex dirigente de CiU; José María Aznar, ex presidente del Gobierno; Fernando Ónega, periodista y escritor; Carmen Calvo, ex ministra de Cultura; José María García, periodista; Lita Cabellut, artista multidisciplinar; Ángel Corpa, fundador de Jarcha; Pedro Sánchez, secretario general del PSOE; y Mariano Rajoy, presidente del Gobierno.