Javier Reverte presenta 'Banderas en la niebla': "Quería que traspasara las páginas el humo de la pólvora y la sangre"

Javier Reverte ha presentado este viernes 12 de noviembre en el Espacio Bertelsmann de Madrid 'Banderas en la niebla' (Plaza Janés), la tercera novela de la trilogía sobre la Guerra Civil y los primeros tiempos del franquismo que inició con 'Venga a nosotros tu reino' y siguió con 'El tiempo de los héroes'. "Quería que se oliera y que traspasara las páginas el humo de la pólvora y la sangre", ha afirmado el escritor madrileño a los medios.

Concretamente, ha explicado que la Guerra Civil española es la que ha producido "más literatura en toda la historia" pero que "casi ninguna" obra "se centra en el campo de batalla".

Además, el autor ha añadido que quería tratar este tema porque perteneció a la siguiente generación a la guerra, nació cinco años después de que finalizara, por lo que creció hablando de este conflicto bélico. "A los pequeños de entonces nos marcó y me sentía en deuda de contarlo. La guerra saca lo peor de todos nosotros, no es una cosa hermosa", ha precisado.

En la misma línea, Reverte ha destacado que "hay que olvidar" la Guerra Civil española "desde el punto de vista humano y político" y "recordarla desde el punto de vista literario".

DOS PERSONAJES PARADIGMÁTICOS Y REALES

La novela cuenta la historia de José García Carranza (El Algabeño), un torero sevillano, mujeriego y falangista, que se une a los sublevados y participa activamente en la represión del pueblo andaluz al frente de los "caballistas" de ultraderecha; y de John Cornford, un joven poeta, estudiante de la universidad de Cambridge, que, en pleno estalinismo, se convierte en uno de los primeros voluntarios en alistarse en las Brigadas Internacionales.

Para Reverte, estos dos hombres representan "muchísimo" a los personajes que hubo en la Guerra Civil española, y los dos son personajes reales que "significaron mucho" durante esta época.

En este sentido, ha asegurado que se trata de una "novela real", que "no es ficción", en la que "todos los datos son comprobados". "Es una novela histórica pero no fantástica. He recreado unos personajes y lo que he hecho ha sido pintar sus diálogos", ha apuntado.

Estos dos personajes, "tan paradigmáticos", murieron "en la misma batalla con horas de diferencia", una batalla que ganaron los franquistas en las sierras jienenses de Lopera y que, según ha indicado Reverte, fue una de las "más sangrientas" del principio de la guerra.

Asimismo, el escritor ha recordado que, "aunque tenía más documentación sobre él", le costó "más" crear al personaje de John Cornford, ya que la figura de El Algabeño le "resultaba familiar" porque se ha "rodeado de mucho señorito andaluz". "Me costó menos porque conocía esa chulería del personaje y me costó más crear un personaje con un carácter inglés", ha señalado.

UN TÍTULO LITERARIO

Sobre el título de la novela, Reverte ha comentado que, aunque le dio "muchas vueltas", se dio cuenta que "había que buscar un título literario". Así, ha añadido que el título "sonaba bien" porque fue una guerra en la que "se confundieron muchas cosas" y en la que hubo "mucha matanza de ambos bandos" y "mucha muerte gratuita".

Por último, el autor del libro comentado que ha incluido en la parte final "una especie de anexo" en el que comenta quiénes fueron los personajes reales de los que habla la obra. "Estoy muy contento con la novela y con esta trilogía", ha concluido.