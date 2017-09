The Jesus and Mary Chain encabeza la primera jornada del Kutxa Kultur Festibala 2017 en el hipódromo de Lasarte

Etiquetas

Habrá atracciones de feria, conciertos en escenarios secretos, zona de mercado con 'food trucks', ilustradores y hasta una barbería gratuita

La banda escocesa de rock alternativo The Jesus and Mary Chain encabeza este viernes el cartel de la primera jornada del Kutxa Kultur Festibala 2017, que se traslada este año al hipódromo de Lasarte-Oria (Gipuzkoa). El recinto contará con atracciones de feria, una zona de mercado con 'foodtrucks', ilustradores, comercio justo y hasta una barbería gratuita para los asistentes.

The Jesus and Mary Chain presentarán a las 01.55 horas, en el escenario principal del festival, su último álbum 'Damage and Joy'. El festival abrirá sus puertas a las 17.30 horas y la donostiarra Sara Mansilla será la primera en actuar en el escenario Kutxa Kultur a las 18.00 horas.

Después tocarán Havoc, División Minúscula, Madeleine, Amateur, el nuevo proyecto de los que fueran integrantes del grupo donostiarra La Buena Vida Mikel Aguirre, Cheli Lanzagorta e Iñaki de Lucas, Zea Mays, Iñigo Serrulla, Francois+The Atlas mountain, Powder, Kokein en el escenario secreto Hidden stage; Jeremy Jay y Buffalo.

El grupo indie Love of Lesbian llegará con su último trabajo 'El poeta Halley', cuya gira cierra el próximo 18 de noviembre en Madrid, al escenario Keler a las 23.45 horas; después habrá otro concierto secreto de Kukiek (habrá 40 invitaciones a retirar antes de cada actuación en el escenario secreto Hidden en el mostrador Fnac); y Pional estará en el espacio Paddock, donde Floating Points hará bailar al público desde las tres de la madrugada.

Además, también se escuchará a Baywaves y Jokin Misterklin, que cerrarán este primer día de festival en el escenario Kutxa Kultur.

El Kutxa Kultur Festibala contará en esta edición, en la que se traslada del centenario parque de atracciones del monte Igeldo de San Sebastián al Hipódromo de Lasarte, con atracciones de feria, zona de mercado con 'food trucks', ilustradores, fotógrafos, diseñadores, comercio justo de la mano de la ONGD Oxfam Intermón, y hasta una barbería gratuita con el peluquero y barbero Agnes Laundry.

También habrá una muestra de 'street art'. Por otro lado, los bares de Lasarte han creado una serie de pintxos en homenaje a los artistas del festival y la sidrería Araeta ofrecerá en el Hipódromo catas de sidra de pera.

TRANSPORTE PÚBLICO

Euskotren, medio de transporte oficial del festival, conectará éste con San Sebastián en doce minutos y ampliará su servicio con trenes especiales nocturnos.

El sistema de pago en el festival seguirá siendo cashless y no se usará dinero. Se podrá recargar las pulseras cualquier importe y retirar el sobrante la semana siguiente. Las entradas de día a 30 euros y los bonos a 55 euros se pueden adquirir en la página web 'www.donostiakutxakulturfestibala.com'.