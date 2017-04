Jorge Sanz tendrá su figura en el Museo de Cera de Madrid

Etiquetas

El actor Jorge Sanz tendrá definitivamente su figura en el Museo de Cera después del malentendido creado a raíz de una espantosa figura que se empleó como parte del rodaje de una serie. Acudió al Museo de Cera de la capital para que le tomaran las medidas oportunas para su escultura.

Hace un par de meses el intérprete se convirtió en la persona más nombrada en las redes sociales. Durante horas fue tendencia en Twitter y la culpa la tenía una foto suya junto a una espantosa figura de cera. La gente empezó a pensar que se trataba de una nueva escultura del Museo de Cera de Madrid y se mofó de su escaso parecido con Jorge Sanz. Aunque nada más lejos de la realidad, la imagen formaba parte del rodaje de una serie.

Se trataba de una secuencia más del episodio especial que está preparando David Trueba sobre '¿Qué fue de Jorge Sanz?'. Una ficción que se emitiría y que narra una vida paralela a la del actor tras sus años dorados en el cine español.

Ante el aluvión de comentarios y críticas por la pésima creación sobre Jorge Sanz, el propio Museo de Cera de Madrid se vio en la obligación de esclarecer el tema. Mediante su cuenta oficial de Twitter explicaron que la figura no la había hecho ellos. De hecho ahora si que la harán y ya han tomado medidas al artista.

CHANCE: Cuéntanos qué supone para ti estar representado en este museo.

Jorge Sanz: Para mí este museo desde que tengo uso de razón es un referente. Con el permiso del señor director creo que ahora lo puedo contar, destino de alguna travesura mía de pequeño hasta tal punto referente y forma parte de mi disco duro.

"ESTE AÑO ESTOY HACIENDO LOS MEJORES TRABAJOS DE MI VIDA"

CH: ¿Cuando hacías todas esas travesuras te pensabas que algún día tendrías aquí tu propia estatua de cera?

JS: No, no, ni por asomo. No llegaba ni a planteármelo. Sin embargo, el estar aquí supone algo muy importante en la carrera de uno y es la diferencia que yo entiendo entre una persona que es famosa y otra que es popular. Tu eres popular cuando eres el* -no quiero dar nombres- el que barre la escalera en "Aquí no hay quien viva". Y cuando la gente se sabe tu nombre entonces eres famoso y tienes entrada aquí en el museo. Para mí es un paso más precisamente en el año, está mal que yo lo diga, en el que estoy haciendo los mejores trabajos de mi vida, creo. Así que una vez más han tenido un ojo maravilloso.

CH: Es curioso que esto venga de una figura de cera que te hicieron y que fue criticada en todas las redes sociales.

JS: Te equivocas, no fue criticada. La gente aprovechó para hacer risas y también eso me parece maravilloso; a mí el showbusiness y que la gente se ría me parece maravilloso. Fue para un capítulo, efectivamente, de una serie que estoy haciendo con David para Movistar, 'Qué fue de Jorge Sanz', y que está ahora teniendo mucho éxito. Era el capítulo nuevo, el capítulo 8, pedimos permiso al museo pero nos dijeron que tenían una lista de espera, que estaba en lista de espera o que les encantaría que estuviera en el museo pero no tenían la misma prisa que teníamos nosotros. Es un hombre de palabra, ha cumplido su palabra y cuando me ha llegado mi turno, me ha llamado.

CH: Siempre has sido el galán, el eternamente joven. Ahora ya sí que vas a ser el eternamente joven, claro. Porque te vemos muy bien, incluso más joven que antes.

JS: Todo viene por algo y ahora me darán un zapatazo y se acabó, pero estoy haciendo cosas muy bonitas, cosas muy personales, que estoy disfrutando mucho, y de repente hacer esto, pues estoy haciendo como si fuera un trabajo de disfrutar.

"LOS HIJOS TE CAMBIAN TOTALMENTE LA VIDA"

CH: Y luego también tienes unos hijos que pueden haber cambiado en cierto modo la vida, ¿no?

JS: Totalmente. Los hijos te la cambian totalmente. Además, vivo ya fuera de Madrid, en el campito retirado, un poco fuera del ruido...

CH: A parte, tengo entendido que le das o le has dado a la bicicleta para prepararte papeles...

JS: Cuando quiera, eh. Si quiero lo dejo.

CH: Me refiero a que te has puesto muy en forma para prepararte el papel de la obra Tiempo, que no sé si seguís de gira...

JS: Porque el éxito aquí en el teatro Alcázar ha sido tan evidente que se ha empezado a hervir la gira. De hecho, vengo ahora de valencia, del teatro Talia, que también ha sido un exitazo. Entonces, se están produciendo éxitos y hemos tenido que cambiar la estrategia de la función, que iba a ser temporada en Madrid y luego gira. Hemos hecho temporada en Madrid, empezamos la gira, acortamos la temporada para poder hacer segunda temporada en octubre a petición popular.

CH: ¿Y en tele no tenías otra serie?

JS: No te puedo contar nada.

CH: Un poquito.

JS: Sí, hay una serie de la que no te puedo hablar. Nada más.

CH: Vi que te ibas a casar y no he vuelto a ver si te habías casado*

JS: Lo he intentado, pero...

"NO HA HABIDO BODA PORQUE NO ME GUSTAN LOS SARAOS, NI LOS PAPELES. ME GUSTA EL HECHO"

CH: ¿No ha habido boda?

JS: No, porque no me gustan los saraos, ni los papeles. Me gusta el hecho.

CH: ¿Alguna pista?

JS: No, el día que diga aquí y así será.

CH: Y tu hijo de 14 ó 15 años...

JS: 14 tiene.

CH: ¿Trabajó contigo?

JS: Hombre, en la segunda parte de "Que fue Jorge Sanz". Es mejor actor que yo, que ya es mucho, porque yo de niño era un actor buenísimo. Luego ya la edad pasa...

CH: Yo te recuerdo en los brazos de Nadiuska en "Conan".

JS: Claro, el tiempo y la edad es lo que a los actores termina de cocernos, digamos, de alguna manera. Pero de niño tienes una inconsciencia que no sabes con quién estás trabajando, no sabes quién es Anthony Quinn, no sabes quién es Arnold, entonces esa inconsciencia te da una naturalidad que junto con la fotogenia a mí me funcionaba muy bien.

CH: ¿Y esa leyenda que recorre que has sido el actor que con más actrices se ha acostado en este país?

JS: Eso es mentira, eso es todo leyenda.

CH: Y tu hijo pequeño, ¿le traerás aquí cuando vaya cumpliendo años a ver tu figura?

JS: Por supuesto, a todos. Es más, tienen un trato en el museo exquisito. Ahora que no nos oyen hay que decirlo. Vendré con toda mi familia.

CH: El pequeño igual ver a su padre dos veces le asusta...

JS: Se irá acostumbrando.