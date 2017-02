Etiquetas

El escritor y empresario jiennense José Manuel Muriel se adentra en el mundo del misterio y la fantasía con 'Pesadillas', una colección de relatos cortos con los que pretende "entretener sobrecogiendo" al lector con personajes "muy normales y de carne y hueso" que se ven envueltos, sin embargo, en historias terroríficas.

Así lo ha puesto de relieve el propio autor en la presentación de la obra, que ha tenido lugar este martes en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén, con la participación del director de Informativos de TVE, José Antonio Álvarez Gundín, y el presidente de la Diputación jiennense, Francisco Reyes.

"Son ocho tentempiés literarios", ha señalado éste último no sin destacar el "carácter inconformista" y "emprendedor" de Muriel, al que ha agradecido el "lujo" que supone que por segunda vez haya escogido este espacio para presentar una obra suya. Al hilo, además, ha recordado la voluntad de la Diputación de hacer del Centro Cultural Baños Árabes "un elemento de dinamización del casco histórico de la ciudad y un referente de la cultura", a lo que "José Manuel está colaborando".

A su juicio, "pone de manifiesto que, además de un gran empresario, es un hombre con una buena pluma", al tiempo que ha considerado que "el talento es un extraordinario embajador y hay que fomentarlo". "Este caso va a ser un ejemplo más. Ha cambiado de palo, pero vamos a poder comprobar directamente esa capacidad que tiene no sólo en el ámbito económico sino también en el literario", ha dicho.

Y es que, según ha comentado el propio autor, en 'Pesadillas' se reúnen "ocho historias muy distintas, pero con un nexo común que es el misterio, la fantasía" con el objetivo de "entretener sobrecogiendo" al lector, de tal modo que les enganchen.

Ese miedo, sin embargo, llega a través de personajes "muy normales, muy de carne y hueso". "Y eso es lo más espeluznante de la obra, las historias tan fantásticas que le ocurre a cada uno", ha afirmado Muriel, quien ha hablado de "historias muy reales, de la vida misma", aunque con un enfoque que no ha sabido si calificar de muy fantástico o no, ya que "lo que hoy día se presenta como un libro de fantasía, quién sabe si a lo mejor son relatos que pueden estar pasando".

En lo que sí prefiere pensar que "es pura fantasía" y "no hay una traslación" a la sociedad actual es en la pérdida del alma que por diferentes vías deja ver en las primeras cuatro historias de 'Pesadillas'. "No me atrevería a decir tanto", ha apostillado.

El autor, por otro lado, ha resaltado el carácter "ameno" del libro, entre otras cosas por su articulación a través de ocho historias independientes que "permiten dejarlo y retomarlo porque son diferentes", y ha considerado que es recomendable para "cualquier buen aficionado a los libros", pero especialmente para aquellos que disfrutan con la fantasía y el misterio.

De hecho, en los relatos de 'Pesadillas' resuenan el eco de los clásicos de terror, como Stephen King, Edgar Allan Poe o Howard Philips Lovecraft. "No busco que me comparen con nadie, cada autor tiene su propio camino y buscarse su espacio entre los lectores", ha comentado Muriel, aunque reconociendo ser "un gran aficionado" a este tipo de literatura y su predilección por Poe.

Será, en cualquier caso, cada lector el que observe o no posibles parecidos en relatos a los que el autor ha dado finales "bastante abiertos" y decida "al final si es verdad, es un sueño, una pesadilla, una fantasía...".

NOVENA PUBLICACIÓN

Como escritor de ficción, Muriel ha publicado, entre otras, la novela 'Una noche en la oscuridad' y el libro de relatos infantiles 'Cuentos para Mateo', ambos en 2016. Además de varios libros de temática empresarial como 'Esta empresa es un zoo' (2016).'Pesadillas' se convierte en su novena publicación, donde el escritor vuelve a reencontrarse con la ficción y el terror que inspiraron su primera publicación 'Relatos en la noche' (1980).

José Manuel Muriel, jiennense de La Carolina, es ingeniero industrial y ha desempeñado una dilatada carrera profesional en un amplio número de importantes empresas españolas, siendo uno de los más reputados especialistas en reestructuración empresarial en nuestro país.