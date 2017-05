La obra 'A la J, Jota' gana el concurso del cartel anunciador de las Fiestas del Pilar 2017

Etiquetas

La obra titulada 'A la J, Jota' ha sido la ganadora del concurso del cartel anunciador de las Fiestas del Pilar 2017, que se desarrollarán del 7 al 15 de octubre de este año y su autor, Javier Martín, recibirá una dotación de 4.000 euros.

El jurado, al igual que el año pasado, ha estado integrado por profesionales de la imagen, las artes plásticas y visuales, y la publicidad, que ha elegido esta obra entre los 125 carteles que se han presentado en esta edición.

Además, han seleccionado dos accésit con un premio en metálico de 500 euros, que han recaído en el que fuera ganador en 2012, Víctor Meneses Lobera por la obra titulada 'Pedacitos de fiesta', y para el estudiante de tercero de la ESO, Javier Manuel Echevarría Piedrafita, por el cartel que lleva el título de 'La Colorica'.

Tras conocerse el fallo del jurado, los premiados han acudido al Museo Pablo Gargallo, donde, junto a sus carteles premiados, han posado para los medios de comunicación, junto al consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés.

El ganador, Javier Martín, ha explicado que ha ideado un cartel de "líneas simplistas, con una composición cromática --tonos naranjas y azafrán-- que no es la que pensé inicialmente", pero al comprobar que los colores verdes y azules inspirados en las tejas de la basílica del Pilar "no funcionaban" se decantó por estos otros más cálidos. Otra opción sobre la que trabajó fueron el rojo y amarillo de la bandera de Aragón, pero "me resultaba agresivo".

CURVAS Y AÉREA

La obra representa la pierna de una jotera que asoma por debajo de una falda en un movimiento muy característico de este baile. "He querido transmitir la cultura y los valores que representa", ha indicado.

Asimismo, ha argumentado que la elección de una pierna femenina obedece a que "con el vuelo de la falta ofrece una visión más aérea y con curvas que aporta más plasticidad", mientras que una pierna de jotero, "al no llevar faldas, no da tanto juego al carecer de curvas".

Sobre la opción de haber representado a la pareja de baile, ha esgrimido que esta idea no la contempló porque "no quería recargar el cartel, ni perder la simplicidad".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha contado que cuando le han informado de que era el ganador "me ha pillado totalmente por sorpresa, estaba en el trabajo, no me lo esperaba" y ha puntualizado que "no soy diseñador gráfico, soy delineante; estudié electricidad y no me dedico a esto profesionalmente".

JURADO

Los premios del concurso se entregarán durante las próximas Fiestas del Pilar, en un acto oficial que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Además, se han seleccionados 16 carteles para ser expuestos, junto con el ganador y los dos accésit, en la sala de exposiciones del Torreón Fortea del 16 de junio al 2 de julio.

El jurado profesional ha estado integrado por el fotógrafo, Pedro Hernández Puig; los diseñadores gráficos, Agnes Daroca e Iñaki Villuendas; el artista plástico, Eduardo Cruces Lacadena; la publicista, Maria Sasot; la periodista, Desiree Orús; y el diseñador gráfico y ganador del concurso 2016, Miguel Frago Monzón.

Entre los técnicos, han participado la directora gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural (SMZC), Elena Laseca; la técnico de la Unidad de Exposiciones del Servicio de Cultura, María Jesús Costa; la jefe del Área de Comunicación y Patrocinio de la SMZC, Sonia Sin; y el técnico de Programación de la SMZC, Víctor Domeque.