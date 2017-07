Jóvenes valencianos reciben formación artística en Manchester en un proyecto europeo liderado por Rambleta

Etiquetas

Cuatro valencianos están recibiendo formación artística en la ciudad inglesa de Manchester gracias al proyecto europeo 'Under25routes', liderado por Espai Rambleta.

Se trata de un programa de residencias y laboratorios impartidos por profesionales de primer nivel y todo el proceso es contado por los propios alumnos a través de un blog y las redes sociales. De esta manera, participan en un "desafío de convivencia y creación artística para 12 jóvenes menores de 25 años de tres países diferentes: España, Reino Unido y Portugal", destacan los responsables del centro valenciano a través de un comunicado.

'Under 25, Alternative routes to ripen through theater' arrancó en Rambleta para respaldar la formación de los jóvenes a través de residencias artísticas a nivel internacional y dotarles de herramientas que les ayuden en el proceso de creación. Después de pasar por València y Lisboa, los alumnos ahora acometen la tercera fase del proyecto en Manchester con Peshkar, el socio británico de Rambleta, explican.

Esta última fase del proyecto también va acompañada de grandes profesionales como la artista multidisciplinar y directora del espacio The Penthouse, Debbie Sharp, con quien los alumnos han trabajado con herramientas como la oscuridad, la memoria inconsciente y la presencia de ausencias, y técnicas relacionadas con la performance sonora y la visión interior de uno mismo como estímulo para el desarrollo creativo.Entre los laboratorios, también destaca el impartido por Sudip Chakroborthy, figura relevante de teatro. Su taller con los alumnos consiste en diferentes dinámicas en torno al movimiento, cuerpo y la performance.

El artista visual Sumit Sarkar también está formando parte de estos interesantes laboratorios para ayudar a los alumnos a llevar el mundo digital al trabajo de creación visual y escenográfica.

Los residentes además han tenido la oportunidad de trabajar con el periodista y guionista Bravesh Jadva, quien ha hecho hincapié en la escritura y técnica como parte del proceso creativo para contar historias. Y otro destacado profesional Nick Ahad, escritor y conocido locutor de radio en Manchester, desarrolló con los alumnos un taller de narrativa, dotándoles de claves en la elaboración de historias, lo que les permite a estos jóvenes creadores explorar los distintos campos de la narrativa.

MUESTRAS FINALES

Los alumnos ahora se encuentran en pleno proceso de creación de cara a las muestras finales que comenzarán el 13 de julio próximo, en el espacio artístico Islington Mill en Salford (Manchester) y cuyo resultado se podrá ver en Espai Rambleta el próximo 14 de septiembre, para finalmente ser mostrado el trabajo en el Teatro Ibérico de Lisboa el 22 del mismo mes.

Rambleta se unió a la Escuela del Actor, con el apoyo en la gestión de Proyecto Inestable, para hacer realidad este proyecto y dejar crear en libertad a los artistas, facilitando la emergencia de producciones únicas y contemporáneas que generen nuevas audiencias. Además han logrado promover el intercambio cultural y lingüístico entre los países participantes.