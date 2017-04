Juanjo Oliva sobre su último desfile: "Cada silueta en si era una novia diferente"

Etiquetas

Juanjo Oliva no puede tener queja del momento profesional que está viviendo. Después de desfilar en la última edición de febrero de la Mercedes Benz Fashion Week, de crear una colección cápsula para El Corte Inglés y ahora formar parte de la Madrid Bridal Week, el diseñador no puede estar más contento con todo lo conseguido hasta ahora. Y es que como el mismo reconoce, ¿qué más le queda por hacer? Tras su desfile, pudimos hablar con él y nos contó el mismo cómo fue el desfile y en qué se inspiró para ello. Y es que esta colección se trata de una muy especial ya que en ella ha colaborado con la marca de joyas Diamonfire.

Tras su desfile, pudimos hablar con él y nos contó el mismo cómo fue el desfile y en qué se inspiró para ello. Y es que esta colección se trata de una muy especial ya que en ella ha colaborado con la marca de joyas Diamonfire.

CHANCE: Qué tal el desfile?

JUANJO OLIVA: Estoy muy contento, la verdad. Lo he visto en el monitor, creo que ha ido en buen ritmo, me gustaba mucho la música. Además la música llegó ayer como en un momento así.. Porque teníamos otra historia planteada. Este desfile en realidad es una reedición, invitados por Diamonfire para presentar sus joyas y presentar nuestras creaciones de moda.

CH: ¿Algún pero o traba?

J.O: Nos ha fallado el tema tiempo porque este proyecto empezó hace un mes y medio. Me hubiera gustado presentar algo más de noche... Pero ya sólo me quedaba presentar novia. ¡Porque es que ya no sé qué más presentar!

CH: ¿En qué se ha inspirado para esta colección de novias?

J.O: He escogido dos o tres modelos de mi colección de costura que estaban en archivo a los que hemos customizado con piedras de Diamonfire, a los que hemos dado una vuelta porque había que restaurarlos. Pero algo bueno tenía esto porque ese vestido hecho hace algún tiempo que tiene como ya una vida y otro color presentaba algo interesante, por eso de que la novia puede prestar el vestido o dejárselo a su hija.

CH: ¿Hay algo más en este desfile del resto de colecciones de Oliva?

J.O: También una idea muy diferente es acercar lo que estoy haciendo nuevo con Oliva con cosas más urbanas, conjuntos de chaqueta con vestido, vestido-túnica como los que salieron en el pasado desfile de Febrero... Creo que es lo mejor de cada momento novia y lo hemos organizado como si fuera un calendario: hay un abril, un mayo, un junio... Y no sé, creo que ha quedado divertido.

CH: ¿Cómo ha sido colaborar con la marca de joyas Diamonfire?

J.O: Muchas veces hay que estar muy abiertos a este tipo de colaboraciones porque te sacan de tu zona de confort y te hacen ponerte a trabajar en un desfile que no tenías pensado y aplicar ciertos elementos que son necesarios en la costura, pero la verdad es que tengo mucho interés en hacer una colección con ellos. Digamos que este es el comienzo de lo que espero que sea una larga amistad.

CH: ¿En qué te has inspirado para este desfile de novias?

J.O: El desfile esta inspirado, aunque parezca un poco pretencioso, en mi mismo. He ido a mis archivos, he reeditado, he readaptado y restaurado (todo con re) vestidos de la casa. Y es bonito también ver en esos doce pasos, como si fuera un calendario anual, ver todo esto del tiempo y ver como he evolucionado y ver como al principio me interesaba mucho más la costura. Tejidos como ese vestido con volumen que tenía un raso durísimo de 300 gramos a vestidos más ligeros al final casi transparentes donde casi puedes ver la ropa interior... Yo creo que cada novia es diferente y eso es muy único y yo siempre he defendido la identidad con lo cual me parece que tiene que haber unidad y cada silueta en si era una novia diferente.

CH: ¿Cómo te sientes al vestir a una novia?

J.O: Yo creo que he vestido a tantas... Sobre todo se siente uno responsable, yo creo que hay mucha responsabilidad.

CH: ¿Y a qué celebrity te gustaría vestir?

J.O: Bueno tengo muchas ganas de vestir a mucha gente pero últimamente me gustaría vestir a Cate Blanchett. Y en España la verdad es que he tenido mucha suerte de vestir a casi todas las que me gustan y en ese aspecto estoy bien.

CH: ¿Cómo sería el vestido de novia que le diseñaría a Cate Blanchett?

J.O: Yo creo que uno fluido, ya es una mujer de cierta edad con lo cual yo me ahorraría velos, yo creo que un maravilloso vestido blanco sería ideal... También depende de donde se casara porque el lugar también es importante.

CH: ¿Qué le parecieron todos aquellos rumores que apuntaban a que era el diseñador de la capa verde que lució la reina Letizia en los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2016 el pasado mes de febrero en Alcalá de Henares?

J.O: Me pareció cuanto menos anecdótico porque realmente no lo hice yo y fue una avalancha de comentarios de prensa y de preguntas... ¿Cómo era la relación?... Y no, no es mío. Podría ser mío eh, a lo mejor por el tono no pero por el patrón... Pero no.