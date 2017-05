Kate Moss participa en 'Freedom', un especial sobre George Michael

Etiquetas

Kate Moss rendirá su particular homenaje a su amigo George Michael en el documental Freedom, que recorrerá la vida de la estrella musical británica. A la modelo y al cantante les unía una estrecha amistad, por ese motivo este proyecto audiovisual ha entusiasmado a la modelo, que ha logrado meter las cámaras dentro de la lujosa residencia que el artista compró en Highgate. Puede que el icono de la moda haga público la ruta secreta que unía su propiedad con el jardín del músico.

"La filmación en su casa dará a los fans una visión hasta ahora desconocida", decía una fuente ligada al reportaje, cuya producción arrancó antes de la trágica muerte del excomponente de Wham! "Kate casi nunca concede entrevistas, especialmente a las cámaras de televisión, pero esto es algo que realmente apasiona", añadió. El especial, producido por Sony Music, será emitido en Channel 4 a finales de este año."Está realizado por su mejor amigo, David Austin. Será un tributo increíble a la vida de George", subrayó el informador.

A principios de esta semana, el diario The Sun publicaba la primera entrevista a Kenny Goss, empresario estadounidense con el que George estuvo a punto de contraer matrimonio. El marchante de arte confesaba el profundo amor que sintió por el que fuera su pareja y relató como fueron aquellos años en los que compartieron sus vidas. "Le gustaba estar en casa, a puerta cerrada. Fuimos más elices en la casa de campo de Inglaterra. A George le encantaba estar allí", dijo Goss. Una felicidad que se marchitó por la espiral de excesos en la que vivía el artista. "Lo veía fumando hierba todo el tiempo. Me enojaba con él porque no quería que estuviera en ese estado", subrayó el hombre de negocios. "Ojalá nunca nos hubiéramos separado, pero las cosas habrían tenido que cambiar o los dos estaríamos muertos", admitió.