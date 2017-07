Kirmen Uribe ve "muy floreciente" y vanguardista a la actual generación de artistas vascos

Etiquetas

Asegura que le gustaría que su próximo proyecto literario fuese "una historia de la diferencia" sobre "comunidades silenciadas o desplazados"

El escritor vizcaíno Kirmen Uribe, Premio Nacional de Narrativa 2009, ha reivindicado este martes en Santander que se siente "muy a gusto" con la generación actual de escritores, cineastas y músicos vascos a la que él mismo pertenece, porque es "muy floreciente" y "se hacen cosas de calidad" y proyectos "bastante vanguardistas".

En una rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) con motivo de su presencia esta tarde en el ciclo 'Martes Literarios', Uribe ha incidido en que estos proyectos "no son nada conservadores" y que las distintas facetas artísticas son "muy de hoy en día", con la búsqueda de "nuevos lenguajes artísticos".

"Me siento muy a gusto con esta generación, que es la mía. La generación de la Transición, que ha podido estudiar en euskera, que no ha tenido que reconstruir el mundo, sino vivirlo", ha proclamado el autor, quien entre otros premios, también ha sido galardonado con el Premio de la Crítica Vasca (2008) y el premio de 111 Akademia al mejor libro en euskera del año 2016 por su obra 'Elkarrekin esnatzeko ordua'.

El escritor, además, ha sido cuestionado por los resultados del informe 'La sociedad vasca ante la memoria de las víctimas y el final del terrorismo', realizado por el Equipo Euskobarómetro del Departamento de Ciencia Política de la UPV/EHU, dirigido por el catedrático Francisco José Llera Ramo la semana pasada en la UIMP por el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo. Entre otros datos, el informe señala que un 59 por ciento "nunca" participó en las iniciativas contra ETA convocadas por grupos pacifistas o las instituciones.

Preguntado en concreto por si la sociedad vasca "está enferma", el autor ha afirmado que "parecería duro" decirlo, y aunque ha reconocido que "hay que ser autocrítico con nuestro pasado, con nuestra sociedad", ha puesto de relieve que la sociedad del País Vasco ha logrado superar "muchísimos años de exclusión y falta de libertades" durante la dictadura y posteriormente ha derrotado a la banda terrorista ETA.

Uribe también ha comentado que "siempre" tiende a abordar temáticas como el desplazamiento de las personas. "Escribo desde el País Vasco, mi patria es la lengua vasca, pero siempre tiendo a que mis personajes se desplacen por el mundo y creo que es una constante de nuestros tiempos, el individuo que se desplaza por el mundo", ha dicho.

SU NUEVO PROYECTO, "TAL VEZ FICCIÓN PURA"

En lo referido a la búsqueda de esos "nuevos lenguajes artísticos", Uribe ha asegurado que "siempre" procura "ser novedoso" y cambiar en cada libro. De hecho, ha asegurado que después de su último libro, 'La hora de despertarnos juntos', en el que el narrador no es omnisciente y basado en la historia real de una mujer, quiere pasar a escribir un nuevo proyecto "tal vez de ficción pura".

De esta forma, el escritor vizcaíno asegura que "le apetece" este cambio y que esta "dándole vueltas" a la "diferencia". "Me gustaría hacer una historia de la diferencia, es un tema que me interesa mucho. La diferencia en el individuo, en las sociedades, comunidades silenciadas o desplazadas. Me interesan mucho", ha manifestado.

Del mismo modo, opina que su interés en "innovar formalmente" quizás se debe a su formación académica en literatura comparada. "Me gusta mucho leer teoría, incluso teoría del arte, y escribir cosas de manera diferente", ha explicado.

"LA LITERATURA ES EL TERRITORIO DE LA LIBERTAD"

Para Uribe, además, "la forma es lo que hace bueno" un libro, ya que, según ha explicado, "una buena novela es sobre todo forma, la forma que adquiere la historia en una novela". Igualmente, ha destacado que, en su opinión, "la literatura lo que cuenta es la relación que tiene el individuo con su entorno".

"La literatura tiene poco que ver, y cada vez menos, con la velocidad a la que vivimos ahora mismo. La literatura es entretenerse, es la reflexión, el territorio de la libertad y es el territorio del gozo literario, de la belleza que se construye con palabras", ha proclamado.

Por otro lado, ha defendido que en poesía la relación que establece entre el escritor con el lector, oyente o espectador "es muy directa", por lo que le "gusta mucho" hacer o participar en recitales. "Me encanta leer en público, es algo que echo en falta muchas veces siendo novelista", ha añadido.

Finalmente, ha reconocido que su primer libro de poesía, 'Mientras tanto dame la mano' (Visor, 2003) lo escribió "muy tarde" porque era "muy crítico" al pensar que la poesía "sólo vivía en el papel". "Creo que los recitales de poesía cada vez irán a más, la poesía está más viva que nunca y más fuera del libro de papel", opina.