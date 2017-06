Kukuxumusu reconoce a la periodista estadounidense Lucinda Poole como 'Guiri del Año de Sanfermin 2017'

Etiquetas

La periodista estadounidense Lucinda Poole será reconocida durante las fiestas de San Fermín 2017 con el XIV Premio Guiri del Año, galardón que cada año otorgan Kukuxumusu y Sanfermin.com a un extranjero que se haya significado por su pasión por las fiestas y que en su décimocuarta edición tendrá como ganadora a esta "polifacética periodista y traductora", que sucede en el palmarés al inglés Tim Pinks.

Luncinda Poole tiene 60 años, es natural de Chapel Hill (Carolina del Norte) y lleva más de tres décadas unida a Pamplona. De hecho, es autora de la guía 'Don't Be a Foreigner in Sanfermines' (1982), de la que se vendieron 10.000 copias, y colabora habitualmente con la Oficina Internacional de Prensa de Navarra, donde ayuda a los periodistas extranjeros en su trabajo durante las fiestas, ha informado Kukuxumusu en una nota.

La nueva 'Guiri de Sanfermin' se ha mostrado ilusionada por recibir el premio y dice que tiene claro por qué es "una fiesta única en el mundo": "Es pura alegría. Una comunidad de personas de todo el mundo que llega a Pamplona dispuesta a pasar los mejores momentos de su vida", comenta.

DE LA UNIVERSIDAD DE CAROLINA A PAMPLONA

Suma 30 ediciones de Sanfermines a sus espaldas y un sinfín de artículos publicados sobre la fiesta y sobre Hemingway, de cuya vida y obra es experta. Su trayectoria comenzó en la Universidad de Carolina del Norte y en la de Salamanca, donde estudió dos años de literatura española.

De vuelta a su país, se graduó en Periodismo y en Relaciones Intenacionales, y completó sus estudios formándose para motivar a personas con baja autoestima. Durante algún tiempo también trabajó como traductora judicial. Está casada con el músico Bill Lyerly.

"Crecí en una atmósfera como de la de 'Lo que el viento se llevó', donde las mujeres nunca bailan en la calle. Mi primera visita a Sanfermines fue como estudiante y antes de que pudiera terminar de atarme el cordón de las alpargatas, me encontré con un grupo de nuevos amigos que me arrastró a Carlos III donde todo el mundo estaba bailando en las calles, cantando canciones que no conocía y bebiendo una extraña mezcla de vino y Coca Cola que hacía que solo pensaras en fiesta, fiesta y más fiesta. Viví una libertad que nunca había conocido y, sin embargo, me sentí protegida, y me encantó", recuerda.

COLABORADORA DE LA OFICINA DE PRENSA

Su trayectoria profesional como periodista ha estado muy unida desde siempre a San Fermín. Ha colaborado con medios como Diario de Navarra o la revista Tiempo y ahora trata de asesorar a los periodistas extranjeros desde la OIP. "Hacemos hincapié en el lado positivo de la fiesta, incidiendo en que aspectos como una chica quitándose la camiseta en el chupinazo no es lo único de San Fermín. Por desgracia, muchos medios prefieren esa fotografía, y su audiencia no ve más que eso de nuestra fiesta. Respetando la libertad de la prensa, nos gustaría desalentar este tipo de reportajes", expone.

Respecto al encierro, y aunque no ha llegado a correrlo, tiene claro que hay que protegerlo: "Mi corazón se detiene cuando los toros comienzan a correr. Es tan hermoso, pero, al mismo tiempo, tan peligroso... Muchos corredores piensan que es un deporte o no tienen ni idea de qué hacer. No aguanto cuando alguien agarra el cuerno o pone su mano sobre el lomo del toro. Si todos trabajamos juntos, la fiesta seguirá siendo el mejor espectáculo de la Tierra. Pero tenemos que guardarlo como el mayor tesoro de Pamplona".

Lucinda Poole se convierte en la quinta mujer que recibe el premio 'Guiri de Sanfermin', tras la puertorriqueña Carmen Alicea, las también americanas Lore Monnig y Catherine Donnell y la rusa Anna Nelubova. Recibirá el premio durante las fiestas de San Fermín.