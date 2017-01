Kurt Wagner, líder de Lambchop: "Siempre hay nuevos héroes y muchos de ellos aún no han sonado"

Etiquetas

"Siempre hay nuevos héroes en los que fijarse y muchos de ellos aún no han sonado", ha manifestado Kurt Wagner, líder de la banda norteamericana Lambchop, que visita esta semana Madrid --dentro del ciclo SON Estrella Galicia--, Santander y Barcelona para presentar en directo 'FLOTUS', su nuevo trabajo discográfico.

Lambchop nació a principio de los años 90 y desde entonces han publicado más de una decena de discos en los que no ha faltado la exploración sonora y técnica en torno al country y al R&B, que vuelve a manifestarse en su nuevo trabajo.

Según ha explicado durante una entrevista concedida a Europa Press, este nuevo álbum es una especie de homenaje a Kendrick Lamar o Kanye West, un ejemplo de artistas jóvenes en los que merece la pena fijarse. "Conozco y escucho a gente todo el tiempo que puede inspirarme para ser mejor", ha dicho.

Por un lado, Lamar es para el líder de Lambchop un "poeta con corazón artístico", cuya música está producida "de un modo revolucionario", tanto en "su dimensión como en la calidad del sonido". Según destaca, es un "nuevo nivel" en el que la música se mueve "duro y deprisa" para mantener el "ritmo" al compás de lo que él lleva a los oídos del público.

En cuanto a Kanye West, Wagner ha señalado que es un "pionero en muchos aspectos", pero ha lamentado que "su personalidad ensombrece su creatividad vocal y eso "distrae". "Aún siento emoción por escuchar lo que hace pero intento no repasar demasiado porque parece haber mucho bombo publicitario en torno a la música que él hace", ha precisado.

El músico ha explicado que "si hay una esencia", algo de lo que no está seguro, podría ser que "Lambchop es un reflejo de lo que es artísticamente en cada momento", porque "las cosas cambian" y tratan de hacerlo "de una manera natural".

'FLOTUS' Y SUS 21 AÑOS DE MATRIMONIO

El significado del acrónimo 'FLOTUS' es 'For Love Often Turns Us Still' (que en español se traduce como "porque el amor aún permanece"), que para el músico es "una manera de resumir el motivo general de este disco", relacionado con "el amor y la vida" que ha compartido con su mujer, con la que lleva casado 21 años.

Esto contradice otro significado que se había dado en los medios, 'First Lady Of The United States', que tampoco se aleja de su situación personal, puesto que ella trabaja para el Partido Demócrata y su labor, según cuenta Wagner, consiste en "mejorar las cosas desde el compromiso y la acción".

Preguntado por la etapa que afronta Estados Unidos con Donald Trump al frente, el cantante cree que "nadie sabe" hacia dónde se dirige el país y cree que realmente "es necesario permanecer en el ahora, en el momento y tratar de hacer un esfuerzo mayor para hacer frente a las cosas como vienen y luchar por lo que es correcto".

En este sentido, y preguntado por el discurso que pronunció Meryl Streep en los Globos de Oro y el compromiso de los artistas, Wagner ha señalado que todos tienen sus "diversas maneras de dirigirse al poder". Mientras que Streep tiene una "plataforma más grande", el líder de Lambchop cree que la suya es "más pequeña" que puede usar "cuando surja la oportunidad".

La banda actúa este jueves 19 de enero en la sala Joy Eslava de Madrid, dentro del ciclo SON Estrella Galicia, el domingo día 22 de enero estarán en el Escenario Santander, en la capital cántabra, y el lunes día 23 actuarán en la sala BARTS de Barcelona.