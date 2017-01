LLEGA A SEVILLA LA EXPOSICIÓN ‘MIRADAS SOBRE MADRID’ DE ARTE DOWN

Etiquetas

La exposición 'Miradas sobre Madrid', en la que participan artistas con síndrome de Down, junto a arquitectos y fotógrafos de renombre, llega a Sevilla tras permanecer dos meses en el Palacio de Cibeles de Madrid.La muestra llega a la Fundación Valentín de Madariaga de la capital hispalense el próximo 26 de enero, donde permanecerá hasta el 15 de marzo.La exposición, compuesta por 36 obras, es el resultado de una propuesta que parte de Arte Down, programa artístico de la Fundación Síndrome de Down de Madrid. Durante un año, arquitectos como Patricia Urquiola, Carlos Rubio Carvajal, Norman Foster o Teresa Sapey, y fotógrafos como Ouka Leele, Fernando Manso, Mónica Sánchez Robles o Genoveva Casanova trabajaron con artistas con síndrome de Down.La propuesta pasaba por elegir un lugar representativo de la ciudad de Madrid y, divididos en 12 equipos (artista+arquitecto+fotógrafo), trabajar desde la pintura, la arquitectura y la fotografía en las respectivas obras, que arrojarían una perspectiva sobre la ciudad de Madrid como nunca antes se ha visto. La muestra estará expuesta en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga, antiguo pabellón de Estados Unidos durante la Exposición Iberoamericana de 1929. 'Miradas sobre Madrid' llega así a un espacio expositivo que durante todo el año mantiene un compromiso con el fomento y apoyo permanente al arte contemporáneo.Para la fundación, esta muestra supone la posibilidad de aunar la promoción cultural y el compromiso social que desde su creación tiene adquiridos. Se acerca así al público de Sevilla una oportunidad única para disfrutar de las obras de grandes nombres de la fotografía y la arquitectura, junto a nuevos artistas con síndrome de Down, en un proyecto único que permitirá continuar con la línea de colaboración que la fundación establece con instituciones afines a ella.Tras su exhibición en Sevilla, la muestra viajará de nuevo a Madrid, con motivo de una subasta benéfica que tendrá lugar el 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, y que tiene por objeto la captación de fondos para los fines sociales de la entidad. La subasta tendrá lugar en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y será dirigida por la casa de subastas Sotheby’s.ARTE QUE INTEGRA'Miradas sobre Madrid' se ha fundamentado en la unión de artistas con síndrome de Down y un conjunto de arquitectos y fotógrafos de prestigio, como Rafael de la Hoz, Patricia Urquiola, Carlos Lamela, Carlos Rubio Carvajal, Teresa Sapey, Mecanismo, Aitor Ortiz, Sacha Hormaechea, Mónica Sánchez-Robles, Felipe Scheffel, Jean Marc Manson o Dani Parra, entre otros.José Manuel Ballester, Ouka Leele, Juan Pablo Rodríguez-Frade, Valentín de Madariaga, Herzog & De Meuron, The Norman Foster Foundation, Genoveva Casanova, Alberto Campo Baeza, Fernando Manso, Aguirre Newman arquitectura, Pablo Gómez Zuloaga y Rafael Vilallonga completan la lista de arquitectos y fotógrafos que han participado en este proyecto. 'Miradas Sobre Madrid' es el más reciente proyecto de Arte Down, un proyecto de la Fundación Síndrome de Down de Madrid que lleva desde 1993 trabajando por conseguir la inclusión social y laboral de estos artistas, y visibilizar su trabajo.“'Miradas sobre Madrid' es un proyecto para mostrar y visibilizar las capacidades de los artistas con síndrome de Down -aquí, nunca hablamos de discapacidades- y así divulgarlas y favorecer su interacción en la sociedad. Este proyecto es una forma más de integración”, explica María Luisa Martínez-Fresneda, impulsora de Arte Down.La propia metodología de esta iniciativa favorece la integración de los artistas con síndrome de Down en el proceso creativo llevado a cabo junto a arquitectos y fotógrafos, en el que predomina la libertad creativa de los artistas.