Lawrence Weiner vuelve al CAC Málaga con un vídeo donde se mezclan sus estructuras con fotos en blanco y negro

Etiquetas

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga) cuenta desde este miércoles con la presencia, nueve años después, de Lawrence Weiner referente indiscutible del arte conceptual mundial y uno de los artistas más influyentes del mundo en la segunda mitad del siglo XX, aunque él prefiere definirse como un escultor de palabras.

Así, su vídeo 'Nothing To Lose (The Book)' del 2000 podrá visionarse en el Espacio 5 del centro hasta el 12 de marzo de 2017. En la obra se entremezclan fotografías en blanco y negro con sus famosas estructuras. Este vídero se basa en el LP Niets Aan Verloren de 1976 y en la grabación de la 'performance' que realizó en 1984 titulada Niets Aan Verloren.

Para la realización de sus obras, siempre recurre a las mayúsculas, no para crear un impacto psicológico en el lector, algo como "gritos visuales", sino como una característica que anula cualquier jerarquía entre las letras, ayudando a que cada palabra se presente tal y como es para formar parte de un conjunto global, según han informado desde el CAC Málaga en un comunicado.

Weiner toma el lenguaje como materia escultórica con la que crear sus obras, el artista cree que la construcción lingüística puede provocar la misma reacción en el espectador que un objeto escultórico convencional.

Así, define el arte como el hecho empírico, que surge de la relación entre los objetos y su relación con el ser humano, con independencia de los precedentes históricos y sin necesidad de legitimación alguna.

Todo ello, han precisado desde el CAC, es el resultado de la investigación que lleva cabo desde hace 40 sobre las estructuras del arte (originalidad, producción, mercado), al igual que ha propuesto una redefinición de la relación entre el artista y el observador. Sus investigaciones dentro de las estructuras lingüísticas y los sistemas visuales han dado como fruto libros, películas, vídeos, 'performances' y trabajos de audio.

REGRESO A MÁLAGA

Málaga y la idiosincrasia que le confiere su carácter fronterizo e histórico y su situación geográfica, "al sur de una situación favorecida y al norte de la desesperación, sirvió de disculpa a Lawrence Weiner (Nueva York, 1942) para crear la instalación 'Forever and a day/Para siempre y un día', que expuso en 2008 en el CAC Málaga, su primera instalación site specific en España.

Nueve años después Weiner vuelve al CAC Málaga, en esta ocasión para mostrar una de sus estructuras en formato vídeo. Este artista es uno de los pioneros en la utilización del concepto como materia principal de la creación artística.

Emprendedor y autodidacta, tras terminar sus estudios se dedicó a viajar por Estados Unidos, México y Canadá. En su primera obra a finales de los 60 utilizó dinamita para crear sus famosas 'Cratering pieces', en Mill Valley, California. Pero su primera exposición individual fue en la legendaria Seth Siegelaud Gallery, Nueva York, en 1968.

Desde entonces, ha realizado numerosas exposiciones tanto individuales como colectivas por todo el mundo. Entre ellas la primera gran retrospectiva que le ha dedicado el Whitney Museum of American Art de Nueva York titulada 'As dar as the eye can see' o las exposiciones del 2013 'Artists rooms: Lawrence Weiner' en la Tate Modern de Londres y 'Written on the wind', en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona.