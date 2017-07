La norteamericana Lucinda Poole recibe el premio Guiri del Año de Sanfermín 2017

Etiquetas

La norteamericana Lucinda Poole ha recibido este sábado el 14 Premio Guiri del Año, galardón que desde 2004 viene entregando la firma Kukuxumusu para reconocer a los extranjeros que visitan los Sanfermines y que viven con pasión las fiestas.

El premio ha sido entregado por Mister Testis, el popular toro azul de Kukuxumusu, que ha hecho las veces de anfitrión. La galardonada ha estado arropada por una representación de la Asociación de la Prensa de Navarra y por varios de los premiados de años anteriores, como la norteamericana Catherine Donnell (2012) o el inglés Frank Taylor (2009). Además ha estado presente la familia del alemán Manfred Walloschke (2007), ausente este año de San Fermín.

Luncinda Poole tiene 60 años, es natural de Chapel Hill (Carolina del Norte) y lleva más de tres décadas unida a Pamplona. De hecho, es autora de la guía 'Don't Be a Foreigner in Sanfermines' (1982), de la que se vendieron 10.000 copias, y colabora habitualmente con la Oficina Internacional de Prensa de Navarra, donde ayuda a los periodistas extranjeros en su trabajo durante las fiestas.

La nueva Guiri de Sanfermín, ilusionada por recibir el premio, tiene claro por qué es una fiesta única en el mundo: "Es pura alegría. Una comunidad de personas de todo el mundo que llega a Pamplona dispuesta a pasar los mejores momentos de su vida".

Tras la entrega del premio, el medio centenar de invitados de diferentes nacionalidades que ha acudido a la entrega ha disfrutado de un aperitivo y una comida en la sociedad Nainere, en la que ha habido intercambio de regalos y donde se han podido escuchar lenguas como el inglés, el sueco, el francés o el alemán.

INCONDICIONAL DESDE 1987

Poole suma 30 ediciones de San Fermín a sus espaldas y un sinfín de artículos publicados sobre la fiesta y sobre Hemingway, de cuya vida y obra es experta, pero su trayectoria comenzó en la Universidad de Carolina del Norte y en la de Salamanca, donde estudió dos años de literatura española.

De vuelta a su país, se graduó en Periodismo y en Relaciones Intenacionales y completó sus estudios formándose para motivar a personas con baja autoestima. Durante algún tiempo también trabajó como traductora judicial. Está casada con el músico Bill Lyerly.

Su trayectoria profesional como periodista ha estado muy unida desde siempre a San Fermín. Ha colaborado con medios como Diario de Navarra o la revista Tiempo y ahora trata de asesorar a los periodistas extranjeros desde la OIP. "Hacemos hincapié en el lado positivo de la fiesta, incidiendo en que aspectos como una chica quitándose la camiseta en el chupinazo no es lo único de San Fermín. Por desgracia, muchos medios prefieren esa fotografía, y su audiencia no ve más que eso de nuestra fiesta. Respetando la libertad de la prensa, nos gustaría desalentar este tipo de reportajes", ha dicho.

Respecto al encierro, y aunque no ha llegado a correrlo, tiene claro que hay que protegerlo. "Mi corazón se detiene cuando los toros comienzan a correr. Es tan hermoso, pero, al mismo tiempo, tan peligroso. Muchos corredores piensan que es un deporte o no tienen ni idea de qué hacer. No aguanto cuando alguien agarra el cuerno o pone su mano sobre el lomo del toro. Si todos trabajamos juntos, la fiesta seguirá siendo el mejor espectáculo de la Tierra. Pero tenemos que guardarlo como el mayor tesoro de Pamplona", ha comentado.