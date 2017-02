MADRID. UN GRAFITERO CONVIERTE A CARMENA EN UN ICONO POP

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha aparecido retratada a modo de grafiti en varios puntos de la capital. Es obra de un artista italiano residente en Barcelona que ha ilustrado a la primera edil emulando a ‘Superman’, ‘Wonderwoman’ y en forma de ‘Santa Carmena’, todo ello siguiendo la estética pop.Se llama Salvatore, tiene 36 años y vive en Barcelona, aunque nació en Milán. El pasado sábado hizo un viaje exprés a Madrid para visitar a su hermano y, aprovechando la estancia, escogió tres puntos de La Latina, Chueca y Lavapiés para estampar retratos de Manuela Carmena que no pasan desapercibidos entre los viandantes.En el número 28 de la calle Moratín (Barrio de las Letras) se puede ver a la alcaldesa representada como ‘Wonderwoman’, mientras que en la calle Ministriles Chica (Lavapiés) aparece imitando a ‘Superman’ con una reluciente ‘C’ en su pecho, en lugar de la mítica ‘S’ del superhéroe.“Carmena es superheroína porque lucha contra un sistema, tiene que lidiar con intereses de ‘lobbies’, especuladores y políticos de todo tipo”, explicó el autor en declaraciones a Servimedia. “Más que una alcaldesa pop representa un momento en que los alcaldes de Madrid venían de la derecha. Ella representa el cambio y ha roto con eso”, agregó.Sin embargo, en la calle Augusto Figueroa número 24 (Chueca), la jefa del Gobierno municipal aparece representando a una santa. “Es Santa Carmena”, precisó el artista, que no esconde su ‘devoción’ por la alcaldesa. Decidió representarla así porque “no creo que sea muy católica, pero se ha dedicado antes y ahora a los más desfavorecidos”.No obstante, reconoce que aquí en Madrid no todo son elogios para Manuela Carmena: “Sé que tiene detractores porque las calles, por ejemplo, no están limpias. Sin embargo, yo la veo como una persona que ha traído un aire nuevo a la ciudad”, afirmó.Esta es la manera que tiene Salvatore, cuyo nombre artístico es ‘TV-Boy’, de “hacer el arte más democrático”, por lo que escoge los muros y paredes de las ciudades para “retratar iconos que sean muy reconocibles con una interpretación mía” que quiere compartir con el resto. “Esa interpretación luego es muy subjetiva, depende de cada uno”.COLAU Y PUIGDEMONT EN BARCELONALa forma que tiene este artista callejero de representar a Carmena no es única. En Barcelona ya hizo algo similar pintando a la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una estética pop. Colau también aparece como superheroína mientras que Puigdemont lo hace como Harry Potter.También ha representado a Artur Mas. Lo hizo momentos antes de que éste tuviera que declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la consulta independentista, la cual Salvatore apoya. “Hoy no se juzga a una sola persona sino a todo un país que quiere votar”, dijo mientras presentaba al expresident como un si fuera el Rey Arturo.Le gusta ser “transgresor” y que su arte se integre en la ciudad, por lo que es posible que otras ciudades incorporen dentro de poco pinturas como las que ya ha estampado en Madrid o Barcelona: “Intento que sean perfiles rompedores. Si se genera polémica siempre es bueno”.