MADRID. MAÑANA COMIENZAN LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO

Mañana, viernes, comienzan las fiestas de San Isidro preparadas por el Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, que incluyen numerosas actividades para todas las edades, con música, juegos, teatro, verbenas, zarzuela, pasacalles, chotis, cuentacuentos, gigantes y cabezudos, payasos, deporte, arte, huertos, espectáculos pirotécnicos y otras muchas propuestas.Serán cuatro días con más de 200 conciertos y actividades culturales gratuitas para todos los públicos. Este año las fiestas se celebrarán en más de 20 espacios de la ciudad. Además de los habituales de la Plaza Mayor, Plaza de la Villa, Las Vistillas y Pradera de San Isidro, también se celebrarán distintos eventos y actividades en el Escenario Puerta del Ángel, el Templo de Debod, la Rosaleda del Parque del Oeste, las plazas de Oriente, Sánchez Bustillo, Conde de Barajas y Los Carrros y otros lugares.Las fiestas de San Isidro 2017 proponen un programa multidisciplinar con conciertos en la Plaza Mayor, las Vistillas, el escenario Puerta del Ángel, la Pradera de San Isidro, los puentes de Madrid Río, la Rosaleda del Parque del Oeste y las plazas de Olavide, Pedro Zerolo y Los Carros; música clásica en el Templete de El Retiro, el Templo de Debod y la Plaza de Oriente; baile social en la plaza de Sánchez Bustillo; folclore en la Plaza Mayor, Las Vistillas y la Pradera de San Isidro, además de varios pasacalles por la ciudad; poesía y 'beatbox' en la plaza de Conde de Barajas; danza en la Plaza de Oriente; deporte en Madrid Río y el Paseo del Prado y muchas más actividades.NIÑOS Y FAMILIASSegún informó el Ayuntamiento, estas fiestas tendrán un claro espíritu familiar, ya que uno de los principales objetivos de la programación es que buena parte de las citas se puedan disfrutar en familia y que distintas generaciones puedan participar en las actividades programadas.Cuentacuentos, payasos, malabaristas, jornadas de concienciación ecológica y el festival 'Pichikids' son algunas de las actividades programadas en San Isidro. Del 12 al 15 de mayo, los más pequeños serán protagonistas principales de las fiestas en lugares tan singulares como la Pradera de San Isidro o Las Vistillas.El viernes 12, los Gigantes y Cabezudos desfilarán por calles céntricas como Preciados, Puerta del Sol y plaza de la Villa. Esta comitiva, que cumple 50 años, animará a los más pequeños a participar en la fiesta y a asistir al pregón que pronunciará el periodista, escritor y humorista Juan Luis Cano, este viernes a las 20.00 horas en la Plaza de la Villa.El sábado 13 habrá en Las Vistillas juegos y actividades ambientales que enseñarán a los más pequeños a descubrir y respetar la biodiversidad de la ciudad.El cuentacuentos 'El ogro del parque' ayudará a resolver el misterio de la desaparición de los animales y plantas de la ciudad, con la colaboración del departamento municipal de Educación Ambiental.PRADERA DE SAN ISIDROEl domingo 14, en el Escenario Familiar de la Pradera de San Isidro, Walkman hará una exhibición de habilidades inútiles. Se trata de una comedia en la que el clown recuerda lo que realmente merece la pena.La payasa Patty Diphusa ofrecerá el espectáculo 'Hartista Contemporánea', con monólogos, malabarismo, magia y globoflexia. También en La Pradera de San Isidro actuará el malabarista, músico y payaso Máximo Óptimo.El día grande de San Isidro, el lunes 15, Teatro Tip representará 'Quiero ser pirata' y 'La isla pirata', unas obras de malabares y títeres que hablan de la superación de miedos y la búsqueda de los sueños.Además, se ha programado el show familiar de Dubbi Kids 'Los niños no son tontos', con música comprometida donde niñas, niños y padres comparten momentos de ocio y aprendizaje.MADRID RÍOEn la Explanada Puente del Rey de Madrid Río tendrán lugar unas Jornadas de Promoción Deportiva organizadas por la Dirección General de Deportes, con actividades y talleres para niñas y niños de 2 a 14 años, jóvenes y adultos.Entre otras propuestas habrá atracciones hinchables, zonas de multiaventura, talleres de animación y áreas de juegos y raquetas. Además, se instalarán pistas de skate y patinaje.El domingo 14 en el Paseo del Prado, más de 1.000 participantes -personas con discapacidad y niños en riesgo de exclusión social- harán arte colaborativo inspirado en obras de los museos del entorno: el Prado, el Thyssen, el Reina Sofía y el CaixaForum.ARGANZUELAEn el distrito de Arganzuela se celebrará el lunes 15, por segundo año consecutivo, el festival 'Pichikids', una apuesta por un ocio educativo, accesible y de calidad. Durante toda la jornada se sucederá la música en directo a cargo de La Fantástica Banda Plays The Beatles, Un Cuento Propio y AmyJo & The Spangles. También habrá un espacio creativo que se llenará de talleres, en los que estarán presentes las nuevas tecnologías.También en Arganzuela, el viernes, el sábado y el domingo se celebrará la tercera edición de 'Music & Dealers', con un evento gratuito en el que la vanguardia cultural y artística de la ciudad se da la mano con la integración, la sostenibilidad, la didáctica y los últimos avances tecnológicos.HUERTOS COMUNITARIOSAsimismo, con el fin de promover una ciudad más inclusiva y sostenible, se han organizado nueve huertos comunitarios que evocan la vinculación de San Isidro a la huerta. Son talleres ambientales en los que participarán personas de todas las edades y que se desarrollarán el sábado 13 y el lunes 15. Hay propuestas, entre otros distritos, en Chamartín, Vicálvaro, Hortaleza, Centro, Moncloa-Aravaca, Hortaleza y Villaverde.Una de las actividades más llamativas de estas fiestas serán los dos espectáculos piromusicales que tendrán lugar en El Retiro el domingo 14 y el lunes 15, donde los fuegos artificiales se mezclarán con el agua del estanque, la música y los efectos especiales.