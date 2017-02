MÉNDEZ DE VIGO: ANA BELÉN NO CRITICÓ AL GOBIERNO EN LOS GOYA, SINO A “LOS GOBERNANTES” EN GENERAL

Etiquetas

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró hoy que la cantante Ana Belén no se refirió exclusivamente al Gobierno cuando en la gala de los Goya dijo que el cine español “no se merece tanto desprecio de sus gobernantes”.El ministro contestó en el Pleno del Senado a una pregunta del PSOE sobre la bajada del IVA cultural. El senador Félix Montes recordó a Méndez de Vigo la crítica de Ana Belén, que calificó de “justificada” por el “maltrato” que está sufriendo el mundo de la cultura por parte del PP.Para Méndez de Vigo, el dardo de Ana Belén no iba solo para el Gabinete de Mariano Rajoy. “Dijo los gobernantes, y los gobernantes somos todos, ustedes también son gobernantes”, le dijo el titular de Cultura al senador Montes. “Es una crítica injustificada, porque a mí no se me ocurriría jamás decir que cuando ustedes gobernaban despreciaban la cultura, porque ustedes también tuvieron que subirles el IVA porque necesitaban una mayor recaudación”.El ministro insistió en que es seguro que el Gobierno va a cumplir su compromiso de investidura con Ciudadanos de bajar el IVA a los espectáculos en directo y al resto de espectáculos se le reducirá “cuando cumplamos con la senda del déficit”, no le puedo decir cuándo”.Méndez de Vigo dijo que la gala de los Goya fue “divertida” y que al cine español “le va bien”, como atestiguan los datos de estreno de películas, cuota de mercado y películas con más de un millón de euros de recaudación.