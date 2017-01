El MUSAC cierra 2016 con un aumento de un 5,4% por ciento de visitantes

Etiquetas

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), ubicado en la capital leonesa, ha cerrado 2016 con un aumento de un 5,4 por ciento en el número de visitantes, hasta alcanzar los 62.708, frente a las 59.495 del pasado ejercicio.

Desde su inauguración el 1 de abril de 2005, 1.191.711 personas han visitado el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, una iniciativa de la Junta de Castilla y León.

Uno de los mayores atractivos del museo en 2016 ha sido su programación expositiva, que ha recibido 40.211 visitantes. El museo ha albergado 14 exposiciones temporales, todas ellas producidas o co-producidas por MUSAC.

En cuanto a la programación educativa y de acción cultural que el Museo desarrolla para diferentes públicos, han sido 22.497 personas las que han participado en las actividades durante 2016, afianzando el uso social del museo a través de cursos, talleres, jornadas, charlas, encuentros, programación audiovisual, musical y de artes en vivo, programas educativos y programas con la comunidad, han informado a Europa Press fuentes del centro expositivo.

PROGRAMACIÓN 2017

La programación expositiva para este año 2017 comenzará con un bloque de cinco exposiciones dedicadas a la poesía visual experimental, una forma de expresión artística híbrida cruce de caminos entre la pintura, la música, la poesía o las artes visuales.

En este sentido, el 21 de enero se presentará la muestra colectiva 'Constelaciones. Poesía experimental en España (1963-2016)' que abordará la presencia y repercusión esta disciplina en España desde los años sesenta hasta la actualidad a través de las obras de más de 80 autores.

El mismo día se inaugurará 'Una realidad tan nada', una muestra individual dedicada a Francisco Pino (Valladolid, 1910-2002), autor ampliamente conocido en el marco de la poesía española del siglo XX y sin embargo, no tan reconocido por su labor en las prácticas artísticas los años sesenta y setenta, donde su obra adquiere un papel pionero en muchos sentidos.

El 18 de febrero se presentarán tres exposiciones individuales que completan este ciclo temático, ampliando la propuesta al ámbito internacional.

'Catalogue: It Will Seem a Dream' es una retrospectiva del artista nacido en Palencia y residente en Londres desde los diez años Juan Cruz (Palencia, 1970), cuya obra explora la traducción _literal y metafórica, cultural y lingüística_ y cómo ésta ejerce un papel central en la práctica artística, mientras que a la vez apunta a la construcción de la identidad personal y cultural.

La segunda de estas muestras estará dedicada al artista Babi Badalov (Azerbaiyán, 1959), un refugiado político y nómada forzoso, cuya poesía visual utiliza las lenguas de los países en los que ha vivido junto con sus lenguas maternas como un dispositivo de investigación en el que diversas cuestiones culturales, sociales o políticas se entremezclan.

También el 18 de febrero se inaugurará 'El teorema de la anamnesis. La barrera contemplativa', una muestra del artista berciano Amable Arias 8 (Bembibre 1927 - San Sebastián 1984), en la que se mostrará una selección de sus obras y propuestas más experimentales e innovadoras y, por ello, más desconocidas. El proyecto es una colaboración entre el MUSAC, la Diputación de León a través del Instituto Leonés de Cultura, la Casa de las Culturas del Ayuntamiento de Bembibre y el Instituto de Estudios Bercianos.

En mayo se presentará una exposición de obras de la Colección MUSAC comisariada por Eduardo García Nieto, así como una instalación en el Proyecto Vitrinas en la que se pretende visibilizar los fondos del Centro de Documentación del museo, que estrenará con motivo de esta exposición una web propia.

La programación expositiva del segundo semestre de 2017 estará dedicada a explorar las relaciones entre arte, naturaleza, ecología y paisaje.

Este bloque expositivo se iniciará en junio con dos exposiciones: una monográfica dedicada al artista holandés herman de vries, representante de los Países Bajos en la Bienal de Venecia en 2015, y de la muestra colectiva 'Hybris', que propone una reflexión en torno al potencial del arte como campo necesario en el que poner en práctica determinadas éticas alrededor de las problemáticas medioambientales.

En septiembre se presentará 'Provincia 53', una exposición colectiva sobre el Sáhara Occidental comisariada por Juan Guardiola, en la que se propone una reflexión sobre el concepto de territorio desde una acepción estética y política de la noción de naturaleza y paisaje.

Por último, el Proyecto Vitrinas acogerá una instalación de Susana Velasco coincidiendo con la publicación del quinto volumen de la Colección Arte & Arquitectura AA MUSAC, dedicado a esta arquitecta cuyo trabajo explora cómo las formas de arquitectura ocupan una posición mediadora entre el territorio y las formas de vida.