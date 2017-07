Mad Cool Festival no canceló tras la muerte del acróbata para "prevenir un movimiento incontrolado de gente"

Etiquetas

La organización del festival Mad Cool ha difundido este sábado un segundo comunicado de condolencia y "absoluta desolación" por la muerte del coreógrafo y bailarín Pedro Aunión mientras actuaba en la noche de este viernes en La Caja Mágica, minutos antes del concierto principal de la jornada de Green Day.

"En todo momento estamos en contacto con la familia y el entorno más cercano de nuestro compañero Pedro y su compañía. En estos momentos, lo más importante es respetar la voluntad y el duelo de su familia y amigos. Desde Mad Cool queremos realizar un homenaje a Pedro, pero será siempre con el acuerdo y respeto a la familia", apunta el comunicado remitido a Europa Press.

"Si el festival no paró en el momento de los hechos fue porque en una decisión coordinada entre los responsables de seguridad y los cuerpos de seguridad del Estado se desaconsejó hacerlo para prevenir un movimiento incontrolado de gente ante una posible conducta reactiva por una cancelación con 45.000 personas dentro del recinto. Ante el desconocimiento de una parte importante del público, se podrían producir situaciones de pánico y tensión, que habrían sido contraproducentes y arriesgadas", han añadido.

"Igualmente, no difundimos la identidad del artista para preservar la privacidad en la comunicación con los seres queridos, a los que se priorizó la información, como no podía ser de otra manera. Desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se nos pidió no comunicar nada de lo sucedido en el accidente hasta la intervención de la Comisión Judicial", explica la organización.

Los responsables de Mad Cool aseguran que "en todo momento se trabajó de manera coordinada con los servicios sanitarios contratados para el evento, así como con los servicios de emergencia y la seguridad presentes en el recinto. Igualmente una unidad de psicólogos del Samur se puso a disposición de la familia". "Mad Cool Festival cumple con todas las medidas de seguridad exigidas en este tipo de eventos para el público, artistas y empleados", apostilla el comunicado.

Asimismo, recalcan que "la cultura es precisamente una apelación a la vida y por eso el festival ha decidido continuar como homenaje también a los trabajadores artísticos que intervienen mostrando sus habilidades ante un público que les admira y valora". "En ese sentido, Pedro Aunión fue una persona comprometida con el arte que se merece todo el respeto y admiración", subrayan.

"Al público asistente que se percató de lo ocurrido agradecerle su respeto, también a los cuerpos de seguridad y servicios de emergencias queremos mostrar desde la organización nuestro afecto en las circunstancias que vivimos ayer noche", concluye el texto.