Maria del Mar Bonet celebra medio siglo sobre el escenario: "Es maravilloso poder dedicar mi vida a la música"

La cantautora repasa su trayectoria en una gira por la Comunitat que culminará en el Principal con la presentación de su último disco

La cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet celebra medio siglo sobre los escenarios con una gira internacional que recala desde este viernes en la Comunitat Valenciana, donde ofrecerá una serie de conciertos en los que el público podrá disfrutar de nuevo de los grandes temas que han marcado su carrera. Como colofón, el 8 de octubre volverá al Principal de València, un teatro que "hacía muchos años que sólo veía desde fuera", ha apuntado, para presentar su último disco 'Ultramar', acompañada de músicos cubanos.

Bonet, que este jueves ha dado a conocer los detalles de su paso por tierras valencianas en rueda de prensa, ha confesado que estos 50 años de trayectoria desde que subió a un escenario por primera vez "han pasado muy rápido porque me he dedicado a lo que me gusta muchísimo, que es cantar".

"Realmente ha sido maravilloso poder dedicar mi vida a la música y a las canciones", ha asegurado, y convivir con "grandes músicos absolutamente generosos". En este año de gira "me vuelve todo lo que he hecho", ha admitido, pero con la sensación de que todo ha sido "tan rápido" que casi no se he dado cuenta. "Espero que los 50 años que vienen sean un poco más lentos", ha bromeado.

De hecho, ha avanzado que ya tiene "unos cuantos discos sobre la mesa por hacer" y que espera que "poco a poco irán saliendo".

Por ahora, su calendario más inmediato le lleva con sus canciones de siempre este viernes 28 de abril a las 20.30 horas al TAMA de Aldaia, el sábado 29 a las 21.00 horas al Gran Teatre d'Alzira, el 31 de agosto a las 22.00 horas a la plaza del Ayuntamiento de Sueca, también a Alicante y Castellón en fechas todavía por determinar, y finalmente, esta vez con un su último álbum 'Ultramar', al Teatre Principal de València el 8 de abril.

Para Maria del Mar Bonet, cantar para el público valenciano es siempre una comunicación mutua que describe como un "abrazo cálido". Le responde tan bien que es "como un espejo amoroso". Tanto es así que "nunca he sentido la crisis tan profundamente porque del País Valenciano siempre me han llamado para cantar", ha aseverado. Y en concreto el Principal, es "una perla" que lleva "dentro" y que está "contenta" de que vuelva a ser parte de su vida. De hecho, espera que "el amor con esta ciudad y con este país dure mucho años".

En este sentido, su manager Yanni Munujos ha querido agradecer a todos aquellos que han hecho posible que la artista mallorquina diera conciertos en València "aunque no pudiera cantar en el Principal". De hecho, la Comunitat es uno de los lugares en los que más trabaja, "de todo un año, la mitad de los recitales los da aquí", ha precisado.

En la misma línea, desde ProCultural, Joan Gregori ha querido insistir en que durante años, Maria del Mar Bonet "no podía cantar en el Teatre Principal". "Quiero que quede constancia", ha subrayado, para evitar la "desmemoria" y ha manifestado que "es un placer vivir con ella este cambio en el País Valenciano para poder trabajar con normalidad" en esta tierra.

Por su parte, el director general del Institut Valencià de Cultura (ICVC), Abel Guarinos, ha celebrado "el reencuentro" con Bonet en un "espacio mítico" como el Principal, donde la artista dará uno de sus cuatro conciertos en España de presentación de 'Ultramar', un álbum realizado en Cuba con la participación de músicos cubanos, pasando por la Orquesta Sinfónica de la Habana, el jazz latino y la música tradicional del campo cubano.

UNA BIOGRAFÍA "INTENSA"

Para conmemorar estos 50 años de trayectoria musical, el periodista catalán Jordi Bianciotto ha escrito 'Maria del Mar Bonet, intensament', una biografía de la artista, resultado de "muchas horas" de entrevistas con la artista. En ella repasa la vida de la cantautora desde sus raíces familiares hasta su "ambición artística, creativa y su afán explorador en el terreno poético, adaptando autores y abriendo el espectro hacia músicas de otra culturas", ha explicado el autor.

Sus páginas huyen de una visión "excesivamente nostálgica" para ir "más allá de una acumulación de fechas y hacer de las experiencias musicales de Bonet un relato agradable", ha apuntado. El ejemplar incluye la palabra 'intensamente' porque "todo es muy intenso" en Maria del Mar Bonet, "no hace las cosas a medias", ha asegurado.

La cantautora ha agradecido la "paciencia" del Bianciotto para lograr hacerle hablar de su pasado y ha asegurado que ha escrito un libro "precioso" que consigue "poner al día recuerdos muy importantes" para ella.