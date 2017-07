La entrega de la Medalla de Oro de Úbeda despierta el "ubetensismo militante" de Joaquín Sabina

Etiquetas

La ciudad jiennese de Úbeda ha nombrado este domingo como 'Hijo Predilecto' al cantante Joaquín Sabina, quien ha reconocido que con este nombramiento y la concesión de la Medalla de Oro de la localidad "ha vuelto a aflorar el ubetensismo militante con una pujanza inesperada".

Según informa el Consistorio ubetense en una nota, Sabina, en el acto celebrado en el Auditorio del Centro Cultural del Hospital de Santiago, ha declarado sentirse "abrumado y nervioso" por recibir estos reconocimientos en su "Úbeda natal, la Úbeda que lo vio crecer y la que le imprimió carácter".

En este aspecto, el cantante ha indicado que siempre ha sentido "esas taquicardias de 'patria chica'" cada vez que un periódico local o de Latinoamérica "le llamaba 'El Flaco de Úbeda'", o cada Viernes Santo cuando, estando fuera de España, calculaba qué hora sería en su pueblo "si la de la madrugada morada o la de la salida de la Soledad".

Asimismo, ha reconocido que cuando le llegó la noticia de la intención de hacerle 'Hijo Predilecto de Úbeda' y de entregarle la Medalla de Oro de la Ciudad, reconocimientos que "nunca se había atrevido a soñar", tuvo que sacar "viejos trucos del oficio" para que sus amigos no sospecharan "lo hondamente" que le había llegado al corazón.

Igualmente, Sabina ha expresado que aunque han sido unos días duros por el inicio de su gira presentando su nuevo trabajo 'Lo niego todo', de su mente no se borraba el "tan alto compromiso" que tenía este domingo con sus paisanos.

"Yo sólo podía pensar en escribir algo hermoso para agradecer a mis paisanos la complicidad y el reconocimiento". "No dormía, no me ponía a la tarea y lo iba dejando y dejando, sintiéndome incapaz de estar a la altura, hasta que anoche, tarde y mal, con el agua al cuello y con 'artículo mortis' le supliqué a mi bella parienta que me pusiera un litro de café y par de whiskies y fui hilvanando atropellada y torpemente estas palabras que les leo", ha manifestado sobre su discurso de agradecimiento.

En este discurso, el cantante ubetense ha querido hacer mención a sus padres, Jerómito y Adela, y a su abuelo Ramón, "que aunque ya no están, seguro estarían orgullosos", al igual que su hermano Paco, presente en el acto junto a su familia, de quien ha dicho "que seguro que celebra que Joaquín, la oveja negra, el golfo, el descastado, el bohemio, el exiliado vuelva al redil acogiéndose al calor de sus paisanos".

Además, el artista local ha querido mencionar a Juan José Gordillo, coordinador del 'Colectivo Peor para el Sol', a quien ha definido como el "cordón umbilical" de todo lo que ha acontecido.

De igual modo, Sabina ha recalcado su agradecimiento a la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares (PSOE), y a toda la Corporación Municipal por "el alto honor de vacunar entre mi pueblo y yo una herida tan honda y tan generosamente curada", a lo que ha añadido que Úbeda lo tendrá "cuando quiera y como quiera", a partir de hoy, mostrándose a la "entera disposición de la ciudad en cualquier aventura de enriquecimiento cultural que se emprenda".

"EL SENTIR DE SUS PAISANOS"

De otro lado, la alcaldesa, Antonia Olivares, ha indicado que este domingo "se cumple un deseo del corazón" y se culmina lo que se aprobó el pasado 28 de julio de 2016 cuando "el Pleno de la Corporación hizo suyo el empuje y el entusiasmo de un grupo de hombres y mujeres que se habían convertido en transmisores del sentir de la mayoría de sus paisanos, de ese sentir de cariño y respeto hacia Joaquín Sabina"

Así, "el acuerdo que se adoptó aquel día no hubiera sido posible sin el Colectivo Peor para el Sol, coordinado por Juanjo Gordillo", ha manifestado la regidora ubetense.

Para Olivares, con estos galardones "se ha tratado de llevar a cabo un acto de cariño, de amistad, de admiración, de reconocimiento y agradecimiento hacia uno de los genios de la música nacional".

La alcaldesa, continuando esa línea, ha agradecido la "enorme" aportación cultural que Joaquín Sabina ha legado a lo largo de su trayectoria profesional. "Gracias por la belleza de las letras de tus canciones, en las que has sabido mezclar la reflexión sobre los grandes temas de la condición humana y la crítica sarcástica, por contribuir a que Úbeda sea reconocida mundialmente y gracias por todos esos proyectos con los que piensas ligarte más aún a tus paisanos", ha añadido.

LOS RECONOCIMIENTOS

Sobre los reconocimientos entregados a Sabina este domingo, Olivares ha subrayado que éstos recogen "la esencia de Úbeda, ya que han sido elaborados por artistas y artesanos de la localidad ubetense".

De esta manera, ha explicado que en el caso del pergamino que recoge el título de Hijo Predilecto de la Ciudad ha sido elaborado por Antonio Espadas, quien ha querido realizar un guiño dibujando la zona de la Plaza Primero de Mayo, lugar en el que nació y creció Joaquín Sabina.

Por otro lado, la medalla ha sido labrada por Joyería Ferrándiz, que cuenta con una "dilata experiencia y prestigio en este sector". Así, en la misma, por una cara se puede apreciar el escudo de la ciudad, mientras que en sus cantos han sido colocados "magistralmente" los edificios más "emblemáticos" de la ciudad, tales como El Salvador, la Iglesia de Santa María, la Iglesia de San Pablo, el Palacio Vela de Los Cobos o la Casa de las Torres.

Con respecto a la inscripción en el dorso de la medalla, donde se puede leer "Joaquín Sabina, Úbeda, 2017", Olivares ha apuntado que pretende "evocar la universalidad de Úbeda al convertirse en Ciudad Patrimonio de la Humanidad y la universalidad del propio artista que recibe esta joya artesanal", cuyo periodo de elaboración, entre diseño y bocetos, ha sido de casi tres meses.

Así, y siguiendo con los trabajos artesanos, cabe destacar que para la Medalla de Oro, se ha confeccionado una caja "muy especial", gracias a la "maestría" del artesano Francisco Luís Martos. Esta caja, de forma hexagonal, tiene una peculiaridad y es que su interior ha sido elaborado con madera de Sabina, una madera muy compacta y valorada por los ebanistas, además de poseer cualidades aromáticas. La parte superior de ésta, ha sido elaborada con la técnica de taracea, una técnica artesanal que se basa en la incrustación de diferentes piezas con el objetivo de componer diferentes mosaicos y que fue introducida por los árabes en España.

Tras el discurso "reflexivo y lleno de emoción" de Joaquín Sabina, el broche final se ha puesto con la actuación magistral de la Agrupación Musical Ubetense y la interpretación de la melodía de dos conocidas canciones del cantante ubetense, como son los temas 'Y nos dieron las diez' y '19 días y 500 noches'.