Esta fiesta de La Mercè será la más descentralizada y tendrá medidas de seguridad extraordinarias

Etiquetas

El Piromusical empezará con un minuto de silencio por el atentado con el 'Imagine' de Lennon

La fiesta mayor de Barcelona, La Mercè, de este año se celebrará del 22 al 25 de septiembre como la más descentralizada hasta el momento, con escenarios en cinco de los diez distritos de la ciudad, y contará con medidas de seguridad extraordinarias, tras los atentados en La Rambla y Cambrils (Tarragona) del 17 de agosto.

"Es la primera vez que se habrá descentralizado tanto, y se ha hecho sobre todo en barrios y distritos que queremos que se sientan más cerca de la celebración popular", ha destacado este viernes en rueda de prensa el teniente de alcalde de Cultura, Jaume Collboni, que ha explicado que se incorporan como nuevos espacios el Parc Central de Nou Barris y el de Sant Martí.

Así, habrá actividades en Nou Barris, Sant Martí, Sant Andreu --mantiene el Parc de la Trinitat--, Sants-Montjuïc y Ciutat Vella, en los que se recuperarán espacios, como la plaza Reial, con conciertos de Habaneras, la rambla del Raval, con escenarios del Barcelona Acció Musical (BAM) y el paseo Lluís Companys, donde se ubicaba la Muestra de Vinos y Cavas de Catalunya, que pasará a octubre, para "esponjar espacios" y desconcentrar el parque de la Ciudatella.

La descentralización de La Mercè ha implicado un presupuesto de unos 300.000 euros dentro del global de la fiesta mayor, que asciende a los 3,3 millones, ha explicado Collboni, acompañado por la teniente de alcalde y concejal de Nou Barris, Janet Sanz, el gerente del Institut de Cultura de Barcelona (Icub), Valentí Oviedo, y la directora de Programas Culturales del Icub, Rosa Mach.

Sanz ha celebrado que se abran "nuevas centralidades fuera de los escenarios clásicos" de la fiesta, y ha destacado que Nou Barris tiene un tejido cultural muy potente aunque a menudo desconocido, y que es un tesoro que debe preservar y potenciar.

Collboni ha descartado detallar las medidas de seguridad para "no dar ninguna información a quien tenga un mal pensamiento", pero ha asegurado que los ciudadanos pueden estar tranquilos porque la Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra y Policía Portuaria ---por los actos que se celebran en el Puerto de Barcelona-- trabajan de forma coordinada en estas medidas.

Las medidas de seguridad sólo se comunicarán si afectan a la movilidad y a la circulación, y no han obligado a modificar la programación que estaba prevista, pero sí el Piromusical, ya que empezará con un minuto de silencio con bengalas y el 'Imagine' de John Lennon: "Que queramos recuperar la fiesta y la normalidad no significa que no tengamos un recuerdo" para las víctimas.

El pregón de la fiesta mayor tendrá lugar el viernes 22 de septiembre e irá a cargo de la filósofa Marina Garcés, que dará el pistoletazo de salida de la fiesta mayor, que incluirá como cada año actividades tradicionales, como la Diada Castellera: este año se hará la histórica con 'colles' invitadas el sábado, y el domingo habrá la de las 'colles' de la ciudad.

REIKIAVIK, CIUDAD INVITADA

La presencia de Reikiavik, la ciudad invitada de esta edición, en el Mercè Arts al Carrer (MAC Festival) irá a cargo del músico Halldor Mar; el volcán gigante de Terra Forma, de Ingcar Bjorn; la 'performance' de la Milkywhale; proyecciones de paisajes islandeses, y la participación de Sigga Sofia en el Festival Pirotècnic.

El BAM incluirá ocho propuestas musicales de Reikiavik entre los diversos conciertos que tiene previstos durante las fiestas, conformando una oferta musical que incluirá el concierto 'Rumberos, pugin a l'escenari' --previsto en el Festival Grec pero que se canceló por lluvia-- para homenajear la rumba de 1992 en los 25 años de los Juegos Olímpicos.