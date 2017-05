El cantante gijonés Miguel Kocina arremete contra el Ayuntamiento por contratar a Tamara para Begoña y no a él

Etiquetas

El artista reprocha al Jovellanos que le ofrezca solo "migas y mierdas", con referencia a actuar de telonero y 'playback'

El artista gijonés Miguel kocina ha hecho público en las redes sociales su malestar por el "olvido" del Ayuntamiento de su ciudad de cara a los festejos de la Semana Grande, al contratar a Tamara, quien actuará el 13 de agosto en la Plaza Mayor, y no a él, pese a haber nacido aquí y ser quien promocionó a la cantante en Asturias.

Kocina, que en el vídeo difundido alardea sobre que fue él quien promocionó a Tamara en la ciudad donde protagonizó un concierto "exitoso", se ha quejado asimismo de que solo le ofrecieran cantar de telonero y en 'playback', porque el equipo de Tamara no quiere compartir los músicos. "Es algo lamentable, que no es digno de algo profesional", ha reprochado, para justificar después que ese sea el motivo de que no haya aceptado cantar bajo esas condiciones.

Asimismo, señala que la excusa dada por el Ayuntamiento es que contrataron a Tamara y se olvidaron de él porque no recibieron ningún disco suyo. "Se acuerdan de contratar a Tamara y no se acuerdan de contratar al de Gijón", ha recriminado. Ha recalcado que ni siquiera habló de dinero, a lo que ha recalcado que lo hubiera hecho gratis.

En esta línea, ha señalado que todo lo que él colaboró, para el Ayuntamiento no tiene ninguna importancia. También ha indicado que en agosto actuará en la ciudad una artista a la que él ha ayudado mucho. Es por ello, que ha considerado que lo mínimo era que la artista y el Ayuntamiento se hubiera puesto de acuerdo con él para que este pudiera tener un espacio "digno y mínimamente serio, y no lo que se me ofrece que son migas y mierdas", ha enfatizado.