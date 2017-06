El Museo Picasso Málaga programa actividades para este verano centradas en la pintura londinense

Etiquetas

El Museo Picasso Málaga (MPM) ha programado actividades para este verano centradas en la actual exposición de la pinacoteca 'Bacon, Freud y la Escuela de Londres' donde no sólo tendrá cabida la pintura sino el cine, la poesía, debates y otras expresiones culturales que enriquecerán la oferta durante el periodo estival.

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, junto al director artístico del MPM, José Lebrero; el director del Centro Andaluz de las Letras (CAL), Juan José Téllez; y Rosa María Rodríguez, profesora de dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (UMA); ha destacado que el conjunto de actividades planteadas desde este mes de junio hasta septiembre van "más allá de la pintura".

Tras destacar la colaboración de la pinacoteca con otras instituciones como la UMA o la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), así como con agentes culturales locales para el desarrollo de este programa, ha recalcado que el Museo Picasso "no es un espacio pasivo o un mero contenedor expositivo, sino que es un elemento vivo, que genera y que atrae cultura, un espacio que se imbrica en el día a día de la ciudad y que forma parte de ella por derecho propio".

Así, ya está en marcha el nuevo taller 'Al desnudo: dibujos al natural', que se está desarrollando a lo largo de cuatro sesiones los días 1, 2, 8 y 9 de junio en colaboración con el Museo de Málaga. Impartido por Rosa María Rodríguez y por el propio personal del Departamento de Educación del MPM. En él los participantes están trabajando con modelos en vivo, poniendo en práctica distintas técnicas de dibujo del natural.

Este jueves a las 19.00 horas la historiadora del arte y autora de biografías de varios autores presentes en la muestra actual del Picasso Catherine Lampert abrirá un ciclo de conferencias y mesas redondas en el que participará también el 15 de junio Elena Crippa, comisaria de la exposición y conservadora del departamento de arte moderno británico en la Tate. A cada una de las conferencias le seguirá un debate en el que, moderado por Lebrero, contarán con la presencia de los artistas Manolo Quejido y Carlos Miranda.

La agenda incluye también la colaboración con el CAL, con una nueva edición de Poesía en el Picasso, un clásico y que tiene "un público fiel". En este punto, el delegado ha subrayado la orientación dada a dicho ciclo por parte del director del centro, Juan José Téllez, concebiéndolo "como un canto anti 'brexit'".

Con el título genérico de 'El continente aislado', las poesías de autores ingleses serán protagonistas. Además, serán leídas por autores españoles pero también por ingleses y por uno nacido en Gibraltar. "Se trata de aprovechar la ocasión de la exposición de la Escuela de Londres para poner de relieve a través de la cultura y de la poesía actitudes que como la del 'brexit' no ayudan al entendimiento de los países ni de las personas, que no favorecen las relaciones sino que rompen puentes de entendimiento, cuando la cultura es precisamente lo contrario", ha sostenido.

Ruiz Espejo ha recalcado, por tanto, que se dé una relevancia "social e ideológica a la poesía, más allá de su aspecto meramente formal y que habla del papel tan activo en la sociedad que puede desarrollar la cultura".

De esta manera, el día 15 a las 12.00 horas volverá este ciclo al jardín del Palacio de Buenavista. Silvia Grijalba (15 junio), Aquilino Duque (22 junio), Trino Cruz y Álvaro García (29 junio) y Roger Wolfe (6 julio) son los autores invitados en esta temporada, en la que se recitarán versos de diferentes escritores en lengua inglesa, desde los clásicos, como Coleridge o Blake, hasta contemporáneos como Roy Campell, Gerald Brenan e incluso músicos como David Bowie o la banda Depeche Mode.

CINE DE VERANO

El MPM vuelve a organizar tres nuevas sesiones de cine de verano, en esta ocasión en torno a una selección de los artistas presentes en la exposición 'Bacon, Freud y la Escuela de Londres'. Cada una de las veladas comenzará a las 21.00 horas con una visita guiada a la muestra, a la que seguirá la proyección en el jardín de una serie de documentales sobre estos creadores.

Así, el viernes 21 de julio, a las 22.00 horas, se proyectará 'Francis Bacon', el filme que realizó David Hinton en 1988, y a continuación 'Kitaj In the Picture' dirigida por Jake Auerbach en el año 1995. La segunda sesión tendrá lugar el viernes 25 de agosto, con las películas 'Frank Auerbach: to the Studio', que la directora Hannah Rothschild rodó en el 2002, y 'Paula Rego: Telling Tales', dirigida en 2009 por Jake Auerbach.

El 16 de septiembre será la última de estas citas, en la que se proyectará con 'Lucian Freud: Portraits', rodado por Jake Auerbach en el año 2004. Todos los documentales se proyectarán en versión original subtitulada en español.

Esta actividad tiene un precio de siete euros por persona, que incluye la entrada a la exposición y una consumición en el Café MPM. Existe la opción de asistir sólo a la proyección, lo que podrá hacerse de forma gratuita recogiendo las invitaciones en la taquilla del museo (máximo dos por persona) desde una hora antes del comienzo de la proyección. Las plazas son limitadas.

Por otro lado, los días 27 y 28 de septiembre y en colaboración con la UNIA tendrá lugar el curso 'El estudio del artista. Laboratorios del siglo XX', con el fin de explorar la génesis y desarrollo del atelier moderno como lugar de creación individual.

Para ello, el MPM contará con la presencia de destacados expertos e historiadores, así como con el relato sobre sus propios estudios de los artistas Antonio López, Guillermo Pérez-Villalta y Juan Uslé, que aportarán de este modo una visión en primera persona del significado de estos espacios en la realización de sus obras.

TALLERES

Como todos los meses de julio, el Museo Picasso Málaga propone talleres de arte específicamente ideados para niños y jóvenes de entre cuatro y 15 años. En esta ocasión, las obras de artistas como Francis Bacon, Frank Auerbach o Paula Rego serán el punto de partida de esta Escuela de Arte.

Durante cinco días los participantes pondrán en práctica diversas técnicas pictóricas usadas por los diez artistas presentes en la exposición Bacon Freud y la Escuela de Londres. Además, las obras de Pablo Picasso de la renovada Colección Permanente servirán para complementar las técnicas pictóricas con otras como el collage o el grabado.

En tres turnos diferentes de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas, el precio es de 75 euros por niño con un 15 por ciento de descuento en el segundo hermano. Incluye las visitas al museo y todos los materiales artísticos usados durante las cinco sesiones y las inscripciones ya pueden formalizarse en la web de la pinacoteca.

Destaca también la celebración del 'Día con Bacon, Freud y la Escuela de Londres', que tendrá lugar el sábado 16 de septiembre, una jornada con actividades para niños, familias y adultos.

Asimismo, durante todo el verano, la exposición '¡Bacon, Freud y la Escuela de Londres' será el tema central de las visitas guiadas tituladas Charlas en el Museo, que tienen lugar todos los sábados a las 12.00 horas. Además, todos los visitantes dispondrán de un cuadernillo bilingüe (español-inglés) de 20 páginas con comentarios las diferentes secciones de esta exposición.

A juicio de Ruiz Espejo, con estas actividades el Museo Picasso Málaga "se volverá a convertir en uno de los grandes focos culturales de la ciudad", incidiendo, no obstante, en que esta pinacoteca es "un gran pulmón a lo largo de todo el año y por eso es el museo más visitado de toda Andalucía" con 558.033 visitantes el pasado año.

La muestra actual está organizada por Tate Londres con la colaboración del Museo Picasso Málaga y con el patrocinio de CaixaBank.